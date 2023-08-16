"Життя воїна оцінили у 20 тисяч": суд відпустив підозрюваних у вбивстві добровольця у Києві

У підозрюваних можуть бути російські зв’язки

Фігурантів справи про вбивство воїна-добровольця батальйону "Свобода" Олексія Щербини відпустили під заставу.

Про це повідомляє бойовий медик батальйону "Госпітальєри" Катерина Галушка.

Передісторія: 21 жовтня 2022 року, у Києві троє чоловіків на автомобілі "Лексус" влаштували бійку із Щербиною через дорожній конфлікт, а потім дістали зброю і відкрили вогонь на ураження. Воїн загинув. Вже наступного дня трійці зловмисників було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Проте, за даними Галушки, двох фігурантів резонансної справи суд вирішив відпустити.

"Підозрювані з величезним кримінальним шлейфом та зв’язками з рашкою", — стверджує вона.

Слова медика підтверджує і свободівець Андрій Іллєнко. Він також розкриває деякі деталі та стверджує, що Голосіївський суд вирішив відпустити двох із них під заставу "у 20 тисяч доларів".

"Тобто особливо небезпечні вбивці з російськими зв’язками гулятимуть на волі, а життя добровольця суд оцінив у 20 тисяч доларів", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що суд скасував скандальний вирок по груповому зґвалтуванню підлітка на Закарпатті.