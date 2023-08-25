Прилетело по базе оккупантов? Появились детали ночной атаки БПЛА на Крым

Сообщается о погибших и раненых российских военных

В ночь на 25 августа оккупированный Крым подвергся массированному удару беспилотников, захватчики заявили, что там было обнаружено свыше 40 БПЛА. Появилась информация, что один из них поразил базу оккупантов в селе Перевальное Симферопольского района, где дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Паблик ссылается на информацию от своего подписчика.

Перевальное на карте

По его данным, в результате "прилета" дрона погибло трое оккупантов. Также есть еще много раненых, которых привезли в симферопольский госпиталь на улице Горького.

Минувшей ночью жители Перевального сообщали, что слышат звуки пролетающих дронов. Также звучали взрывы.

Кроме того, спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в ночь на 25 августа также сообщал об атаке беспилотников на Перевальное. Кроме него, громко было и в других местах оккупированного полуострова.

Напомним, в миноборны рф заявили, что минувшей ночью территория Крыма подверглась атаке 42-я беспилотниками. Там добавили, что девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, якобы не достигнув цели. Однако доверять этой информации нельзя, так как российские ведомства регулярно распространяют искаженные данные, независимо от реальной ситуации заявляя, что "потерь и разрушений нет".

Как сообщал "Телеграф", начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что работа по освобождению Крыма происходит медленнее, чем должно было быть по расчетам и прогнозам. Вместе с тем, за последний год была проделана колоссальная работа.