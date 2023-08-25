Это была группа дронов: в СБУ раскрыли детали новой атаки по россиянам в Крыму
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Россиянам обещают больше сюрпризов на полуострове
В СБУ раскрыли детали атаки дронов на Крымский полуостров в ночь на 25 августа. В ведомстве отметили, что речь идет о десятке убитых россиян в селе Перевальное Симферопольского района.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали собственные источники в СБУ. Операция была проведена контрразведкой ведомства совместно с ВСУ.
Удар по 126 бригаде Черноморского флота россии был выполнен группой дронов, однако точное их количество не называется. По информации источников СБУ на полуострове, БПЛА успешно отработали по скоплению врага — убито несколько десятков оккупантов и столько же ранено. Кроме того, серьезно повреждена военная техника и места хранения боеприпасов.
В СБУ добавили, что россияне не были готовы к такой атаке и украинские дроны без особых усилий обошли все системы защиты врага.
"СБУ прогнозирует еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем", — говорит источник "Телеграфа".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военные подвели итоги спецоперации ГУР в Крыму. Вылазка показала готовность россиян к атакам в тылу и дала им понять, что пора обдумывать пути отхода.