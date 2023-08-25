Это была группа дронов: в СБУ раскрыли детали новой атаки по россиянам в Крыму

Россиянам обещают больше сюрпризов на полуострове

В СБУ раскрыли детали атаки дронов на Крымский полуостров в ночь на 25 августа. В ведомстве отметили, что речь идет о десятке убитых россиян в селе Перевальное Симферопольского района.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали собственные источники в СБУ. Операция была проведена контрразведкой ведомства совместно с ВСУ.

Удар по 126 бригаде Черноморского флота россии был выполнен группой дронов, однако точное их количество не называется. По информации источников СБУ на полуострове, БПЛА успешно отработали по скоплению врага — убито несколько десятков оккупантов и столько же ранено. Кроме того, серьезно повреждена военная техника и места хранения боеприпасов.

В СБУ добавили, что россияне не были готовы к такой атаке и украинские дроны без особых усилий обошли все системы защиты врага.

"СБУ прогнозирует еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем", — говорит источник "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военные подвели итоги спецоперации ГУР в Крыму. Вылазка показала готовность россиян к атакам в тылу и дала им понять, что пора обдумывать пути отхода.