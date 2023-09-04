Креативщик от Бога: украинский мэр разрешил оскорблять себя в сети, но не просто так

Один комментарий с оскорблением или критикой стоит 100 гривен

Во время войны многие украинцы собирают деньги на нужды ВСУ различными способами и одна из креативных идей появилась у Ивана Дырива, мэра города Долина Ивано-Франковской области. Он разрешил ругать себя и свою работу в социальных сетях за донаты на ВСУ.

Цель этой акции — накопить 100 тысяч гривен на изготовление дронов для украинских военных. Об этом Дырив рассказал изданию ZAXID.NET. По его словам, с помощью такого необычного способа уже удалось собрать более 10 тысяч гривен. За один критикующий комментарий нужно заплатить не менее 100 гривен.

О такой акции мэр Долины написал на своей странице в Facebook. Согласно ее условиям, любой человек может написать в его адрес бранный комментарий или комментарий с критикой под постом о сборе на дроны. Комментарии без скрина об оплате будут блокироваться, а страница автора будет отправлена в пожизненный бан.

"Я всегда говорю, что критика – это хорошо. А теперь решил конвертировать все негативные высказывания (конструктивные и не очень, откровенно хамские и нецензурные), и тем самым помочь ВСУ сделать нашу победу еще более близкой. Под сообщением можно писать все, что вам хочется, даже то, что воспитанным людям и не приснится, но с одним условием: перед злобным комментарием должен быть скрин о том, что вы перевели деньги на указанную карточку", — написал Дырив.

Он отметил, что государство практически не позволяет органам местного самоуправления напрямую помогать подразделениям или разработчикам систем для военных, потому был придуман такой способ.

"Пилоты, которых я знаю, как и многие другие граждане, не могут стоять в стороне от войны. Среди них много воюет, а те, кто не могут воевать, помогают, как могут. Конструкторское бюро "Западное" разрабатывает, собирает, ремонтирует и передает подразделениям ВСУ разные виды летательных аппаратов и систем в них. Государство практически не позволяет органам местного самоуправления напрямую помогать подразделениям или разработчикам систем для военных, поэтому придумываем разные способы помощи. Такая акция – одна из них. Мы также регулярно перечисляем однодневные заработки, за которые уже покупали авто для ребят и многое другое", — рассказал мэр.

Всего за один день такая необычная акция принесла более 10 тысяч гривен. При этом люди донатят не только за критику, но и просто так, потому как им пришлась по душе эта креативная идея.

В комментариях с критикой люди высказывают недовольство из-за несделанных ремонтов, некачественных оказаний услуг коммунальными предприятиями. Однако на этот счет у Дырива есть еще одна идея — он уступит свое кресло главы города на один день тому, кто перечислит самую большую сумму. Мэр хочет сделать это для того, чтобы люди смогли посмотреть, как "легко" работается руководителю города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников сказал, что один день войны обходится Украине в 100 млн долларов.