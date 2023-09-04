Артиллерийские дуэли ВСУ уже выигрывают всухую, но есть одна проблема: военный рассказал о ситуации на фронте

Западное оружие усилило боевую мощь украинских артиллеристов

Пока на Западе время от времени критикуют контрнаступление ВСУ, украинские воины продолжают уничтожать врага. Свою артиллерию россияне вынуждены прятать от метких попаданий Сил обороны Украины, однако силы в количестве снарядов по-прежнему не равны.

Об этом в эксклюзивном интервью для "Телеграфа" рассказал политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, артиллерия россиян все еще остается огромной проблемой для украинских военных.

Сам Кирилл не имеет никакого отношения к артиллерии, но его подразделение плотно контактирует с "богами войны". Как только у ВСУ стало больше современного оружия, то стрелять они стали дальше и точнее. Кроме того, западная техника более маневренная, поэтому перемещаются украинские воины тоже быстрее, чем россияне.

По словам политолога, артиллерийские дуэли Силы обороны Украины стали выигрывать практически всухую. Но количество выстрелов в день у ВСУ ограничено.

"На Запорожском направлении враг вынужден постоянно прятать свою арту, потому что мы достаем ее довольно быстро и точно. Но такое ощущение, что у оккупантов бесконечное количество снарядов. А у нас они – лимитированы", – рассказал Кирилл Сазонов.

Подробнее о контрнаступлении ВСУ и ситуации на линии столкновения в целом читайте в материале: "Военная осень надежд: что происходит на фронте в Украине".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ после прорыва первой линии обороны россиян давят на вторую линию. Командующий украинской группировкой на юге Украины Александр Тарнавский рассказал, сколько времени враг потратил на строительство обороны.