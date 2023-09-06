Наши воины продвигаются на юге, оккупанты несут большие потери: в ISW дали прогноз

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях

Идет 560 день полномасштабной войны с российскими оккупантами. Наши воины продолжают наступление на западе Запорожской области, продвинулись в направлении Работино — Новопрокоповка южнее Орехова.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что российские войска наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Работино. Это говорит о том, что украинские войска продвинулись в этом районе.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что украинские силы также продвинулись к югу от Работино и к юго-западу от Вербового (примерно 10 км к востоку от Работино). Это демонстрирует продвижение украинской армии вдоль линии российских укреплений, которая уходит в населенный пункт. Украинские военные источники также подтвердили, что украинские силы имеют успех на направлениях Работино — Новопрокоповка (южнее Орехова).

Ситуация на Южном фронте на карте ISW

По мнению аналитиков ISW, украинское контрнаступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей может сковать части 7-й гвардейской горной воздушно-десантной дивизии (ВДВ) рф и не дать им передислоцироваться на критические участки фронта на западе Запорожской области.

Один из российских военных блогеров, 5 сентября опубликовал аудиозапись якобы от солдата 247-го полка ВДВ рф. Солдат утверждает, что он должен вынести тела российских военнослужащих вблизи Старомайорского, поскольку российское командование не занимается этим. Оккупант также заявил, что его подразделение потеряло 49 человек убитыми только за один день боев.

Как поясняют специалисты Института изучения войны, слова этого российского военнослужащего подтверждают, что подразделения 247 полка оккупантов продолжают обороняться в районе запада Донецкой и востока Запорожской областей, несмотря на заявления известного российского источника в конце августа, что некоторые подразделения воюют в районе Роботино. Ранее ISW отмечал, что подразделения 108-го полка ВДВ и 56-го полка ВДВ – двух других полков, входящих в состав 7-й дивизии ВДВ – передислоцировались в район Работино.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Наши воины продвинулись в направлении Работино-Новопрокопка, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении наши войска ведут наступательные действия южнее Бахмута. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

Как рассказывал "Телеграф", украинская легкая пехота преодолела противотанковые рвы и заграждения "зубы дракона" на западе Запорожской области. Также наши воины продвинулась дальше в серию подготовленных российских оборонных позиций вдоль дороги, идущей северо-западнее Вербового.