Враг осуществляет мощнейшие штурмы: Маляр рассказала о ситуации в Марьинке (карта)

Россияне стремятся взять Марьинку под контроль

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию на Мариьнском направлении, где не прекращаются ожесточенные бои. Она пообщалась с военными 79-й ОДШБ, которые и защищают город.

Подробностями замминистра поделилась в своем Telegram. За месяцы беспрерывных боев город практически перестал существовать.

"Вы уже несколько месяцев подряд слышите в новостях одну и ту же фразу – на Марьинском направлении продолжаются бои. Но за этими словами стоит ежедневная героическая работа наших военных", — отметила замминистра обороны.

По словам Анны Маляр, целых зданий в Марьинке не осталось, вместо них только развалины и остатки фундаментов. Россияне продолжают стирать город, чтобы атаковать линию обороны ВСУ и взять город под свой контроль, но безуспешно.

Ситуация в Марьинке по состоянию на 6 сентября остается не менее горячей, чем на Бахмутском или Лиманском направлениях. Именно здесь враг осуществляет наиболее мощные штурмы и бросает огромное количество войск в бои, но десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают защищать город. Согласно данным карты Deepstate, часть территории вокруг города имеет статус неизвестной.

Также замминистра обороны опубликовала фото, на которых общается с украинскими военными. Были ли снимки сделаны на фронте — неизвестно.

Ранее "Телеграф" показывал фото Марьинки с высоты птичьего полета. Город действительно превратился в руины и горы пепла.