Оккупанты сбросили авиабомбу на Херсонскую область, есть погибшие (фото)

Враг продолжает терроризировать мирное население

Утром 8 сентября оккупанты ударили по селу Одрадокаменка Херсонской области. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщил глава региона Александр Прокудин. По его информации, погибшим женщинам было 48 и 40 лет, а мужчине – 46.

Еще четыре женщины получили ранение. Двое пострадавших, 54 и 62 года, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две пострадавших женщины от госпитализации отказались.

"Мои соболезнования родным и вечная память погибшим от рук российских террористов", — написал Прокудин.

В то же время глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что на село сбросили авиабомбу. Он написал, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.

"Следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрелов. Фиксируем очередное военное преступление россии", — уточнил он.

Напомним, что утром 8 сентября враг также нанес удар по Кривому Рогу, там погиб один человек, свыше 40 получили различные травму. Кроме того, с утра под обстрелом оказались и Сумы.