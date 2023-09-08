Раненого полицейского и собаку с печальными глазами достали из-под завалов: фото дня

Для Украины важна каждая спасенная жизнь

В сети появились уникальные кадры спасения из-под завалов пострадавшего полицейского в результате ракетной атаки россиян по Кривому Рогу, а также спасения собаки после удара захватчиков по Сумам. Для кого-то эти кадры покажутся шокирующими, а для Украины это стало повседневной реальностью на фоне полномасштабной войны.

Так, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал в своем Telegram-канале фотографию пострадавшего мужчины после ракетного удара по зданию полиции в Кривом Роге. Рядом с ним стоят спасатели и пытаются вытащить мужчину из-под завалов.

"Кривой Рог: момент спасения полицейского из-под завалов. Спасибо всем за спасенные жизни", — написал он.

Еще один кадр, который не стоит никого равнодушным — спасение собаки в городе Сумы, по которому россияне нанесли удары. Фотографию опубликовали в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

"Эту испуганную собачку удалось спасти из-под завалов в Сумах, куда сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар. На месте работают все необходимые службы, идет ликвидация последствий обстрела", — говорится в сообщении.

Также в МВД опубликовали видео спасения испуганного животного, отметив, что Украине важна каждая жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 8 сентября в большей части областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Вскоре после этого жители Кривого Рога сообщили о взрывах в городе.