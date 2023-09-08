Пораненого поліцейського та собаку з сумними очима дістали з-під завалів: фото дня

Для України важливе кожне врятоване життя

У мережі з’явилися унікальні кадри порятунку з-під завалів постраждалого поліцейського в результаті ракетної атаки росіян по Кривому Рогу, а також порятунку собаки після удару загарбників по Сумах. Для когось ці кадри здаються шокуючими, а для України це стало повсякденною реальністю на тлі повномасштабної війни.

Так, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував у своєму Telegram-каналі фотографію постраждалого чоловіка після ракетного удару по будівлі поліції у Кривому Розі. Поруч із ним стоять рятувальники та намагаються витягнути чоловіка з-під завалів.

"Кривий Ріг: момент порятунку поліцейського з-під завалів. Дякую всім за врятовані життя", — написав він.

Ще один кадр, який не вартий нікого байдужим — порятунок собаки в місті Суми, яким росіяни завдали ударів. Фотографію опублікували у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

"Цього зляканого песика вдалося врятувати з-під завалів у Сумах, куди сьогодні вранці окупанти нанесли ракетний удар. На місці працюють усі необхідні служби, йде ліквідація наслідків обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Також у МВС опублікували відео порятунку переляканої тварини, зазначивши, що Україні важливе кожне життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 8 вересня у більшій частині областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Невдовзі після цього мешканці Кривого Рогу повідомили про вибухи у місті.