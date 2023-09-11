Нужное вооружение есть: генерал рассказал, что делать Украине, пока союзники не дают дальнобойное оружие

Если не бить по целям на российской территории, то война может затянуться очень надолго

Пока западные союзники не передали Украине необходимое дальнобойное вооружение, ей необходимо наращивать темпы производства своего собственного вооружения, благо удачные экземпляры у нас есть.

Как рассказал "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, это нужно в первую очередь для того, чтобы уничтожать российские ракетоносители, которые могут находиться на большой дистанции от украинской границы.

По его словам, это касается российских комплексов "Искандер", кораблей и подлодок, которые запускаю "Калибры", и стратегические бомбардировщики. Романенко отметил, что последнее уже делается, однако использование для этих целей БПЛА имеет свои ограничения.

"Однако куда важнее иметь соответствующее ракетное вооружение. Учитывая, что Запад запрещает использовать для ударов по территории рф свои ракеты, нам следует максимально активно возрождать и развивать свое ракетостроение", — отметил он.

Генерал напомнил, что российская агентура активно саботировала развитие этой отрасли, хотя некоторые образцы, вроде того же ОТРК "Сапсан" оказались более удачными, чем российские "Искандеры" и их китайские аналоги.

ОТРК "Сапсан"

При этом он напомнил, что современные противокорабельные ракеты "Нептун" смогли нанести российскому флоту непоправимый ущерб и отправить на дно крейсер "Москва".

Запуск ракеты "Нептун"

Есть успехи и у комплекса "Ольха", который Украина уже применяла в качестве ОТРК.

Также в ход пошли "старички" С-200, на которые ставят блок наведения от "Сапсана" и применяли для поражения ряда объектов в Крыму и россии, включая и мост через Керченский пролив.

"Следует максимально активизировать выпуск своих ракет, модернизируя их, увеличивая точность, дальность, возможность преодолевать вражескую систему обороны", — сказал Романенко и добавил, что если Украина не будет бить по целям на российской территории, то война может длиться еще очень долго.

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Как сообщалось ранее, в Украине модернизировали ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям. При этом они уже использовались для ударов по российским объектам в Крыму.