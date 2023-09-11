Для победы над россией нужны две вещи — генерал

Если не бить врага на его территории, война может тянуться еще очень долго, говорит Игорь Романенко

С начала осени российские оккупанты практически каждый день атакуют Украину дронами, ракетами или их сочетанием. Не прекращаются попытки достать ракетами Киев. Постоянно под ударами — прифронтовые территории. К трагедиям с многочисленными жертвами привели удары по центру Константиновки, постоянные удары с воздуха переживает Одесская область. А впереди — новый отопительный сезон, и агрессор точно попытается усилить удары, целясь по нашей энергосистеме.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что следует сделать, чтобы более эффективно противостоять воздушному террору со стороны россии. По мнению эксперта, нужно развивать два направления.

Как укрепить оборону

Первое направление — оборонное. И тут есть ряд позиций, говорит генерал.

— Во-первых, речь об усилении противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) за счет увеличения количества соответствующих комплексов, поставляемых нам западными партнерами. Это и IRIS-Т, и SAMP/T Mamba, и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot (модификация PAC-3), — поясняет эксперт. — Во-вторых, для работы по маловысотным целям (крылатые ракеты, а также дроны-камикадзе — они же барражирующие боеприпасы) нам нужно больше Gepard (немецкая зенитная самоходная установка), а также средств, которые сочетают зенитные пулеметы, зенитные малокалиберные пушки с радиолокационным и тепловизорным прицелом.

Генерал отмечает, что работа по целям зачастую ведется ночью, так что необходимо соответствующее оснащение, позволяющее обнаруживать цель и после компьютерной обработки — наводить стволы зенитных пулеметов и пушек для ее уничтожения.

Кроме того, продолжает эксперт, мы нуждаемся в снарядах с управляемым подрывом, которые сейчас фактически испытывают в нашей войне.

— Когда средства маловысотного зенитного комплекса обнаруживают цель, через компьютер в каждый снаряд, который проходит через пушку, вводится время подрыва, — поясняет Игорь Романенко. — Можно выпустить 100 зарядов, но попасть точно в цель бывает сложно даже при наличии локатора или тепловизора. А если есть система, которая видит и может рассчитать время подрыва, это совсем другое дело. Таких снарядов можно использовать в разы меньше. Буквально три-пять вместо десятков. Подрываться такой снаряд будет плюс-минус около цели. С высокой гарантией, что при правильном расчете облако поражающих элементов накроет ее.

Следует также понимать, продолжает генерал, что противовоздушная оборона — это система, поражающая аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА). Со всем этим может справиться правильно оснащенный истребитель ПВО. Именно поэтому нам так нужны те же истребители F-16 уже осенью, а не к концу зимы. Даже не столько для наступления, сколько для обороны.

— Что касается систем ПРО, с помощью которых мы можем справляться с "Искандерами" и "Кинжалами", тут нужны именно ЗРК с противоракетными возможностями, — акцентирует эксперт. — Всё это — оборонное направление, которое позволяет сбивать воздушные цели противника уже в полете.

Почему важно атаковать самим

Второе направление — атакующее и контратакующее, продолжает генерал. По его словам, нам важно уничтожать вражеские носители до пуска тех же ракет.

— То есть бить по пусковым установкам "Искандер", бить по носителям "Калибров" (корабли-ракетоносцы, ракетные катера, подлодки). А также уничтожать (на аэродромах или в воздухе) российские самолеты. Последнее уже делается. Но, поскольку дальности очень большие, беспилотниками атаковать не всегда практично и эффективно, хоть это тоже делается. Однако куда важнее иметь соответствующее ракетное вооружение. Учитывая, что Запад запрещает использовать для ударов по территории рф свои ракеты, нам следует максимально активно возрождать и развивать свое ракетостроение, — уверен Игорь Романенко.

Он подчеркивает, что по ракетному вооружению в последнее время есть определенные подвижки и внутри Украины.

— До войны с россией (а началась она не в феврале 2022-го, а в 2014-м) ее агентура саботировала процесс украинского ракетостроения. В свое время я в качестве замначальника Генштаба вел проект оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" (для продажи — "Гром-2"). По характеристикам он лучше российского "Искандера" и китайского варианта. Потому именно наш комплекс выбрали для закупки саудиты. Но, к сожалению, "пятая колонна" постоянно срывала нам финансирование. Однако в последнее время мы значительно продвинулись в данном направлении, — отмечает эксперт.

Наши противокорабельные ракеты "Нептун", напоминает он, потопили российский крейсер "Москва", а в модернизированном виде долетают уже на 600-700 км. Комплекс "Ольха" применяется в качестве тактического ракетного вооружения. К сожалению, это всё лишь набирает обороты. Но процесс, включая работу по ОТРК "Сапсан", пошел.

— Когда мы разрабатывали комплексы "Нептун" и "Сапсан", наши противники и союзники (рф и США) требовали, чтобы дальность не превышала 280 км. Они сами вышли из Договора по ракетам малой и средней дальности, а нас заставляли соблюдать его требования. Сейчас же Украина, понятное дело, начала модернизировать свои ракеты, добавляя им дальности, — рассказывает генерал.

Мы уже бьем по врагу модернизированными С-200. Старую ракету дорабатывают, ставят систему наведения с "Сапсана" — и она становится намного опаснее. Именно такими били по Керченскому мосту, ряду других объектов — в Крыму и на территории рф, отмечает Игорь Романенко.

— Следует максимально активизировать выпуск своих ракет, модернизируя их, увеличивая точность, дальность, возможность преодолевать вражескую систему обороны. Делать, к примеру, ракеты-мишени, которые бы запускались с целью отвлечения ПВО и ПРО противника. И атаковать потом ракетами, способными нанести максимальный ущерб, — считает генерал. — Если мы не будем наносить удары по врагу на его территории, эта война может длиться еще очень долго.