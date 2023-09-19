Первые результаты "Рамштайна": Украина получит важную военную технику от двух стран

Помощь от Норвегии особенно актуальна для контрнаступления Украины накануне осенней распутицы

Во вторник, 19 сентября, проходит 15-я встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". Уже известно, что Норвегия в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199, а Дания предоставит 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 танков Т-72.

О передаче NM199 сообщается на сайте правительства Норвегии. Это — гусеничная машина, способная передвигаться на местности, недоступной для колесной техники.

"Это важно для обеспечения поставок в районы, где нет дорог", — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

В правительстве Норвегии подчеркнули, что эти транспортеры являются важным дополнением к колесным грузовикам. Они способны перевозить боеприпасы, продовольствие и воду находящимся в полевых условиях украинским войскам. NM199 находились на хранении в армии Норвегии. Однако перед передачей Украине грузовики проходят техобслуживание.

Машина способна маневрировать на местности, недоступной для колесной техники. Поэтому они являются важным дополнением к колесным грузовикам. NM199 смогут перевозить боеприпасы, продовольствие в полевых условиях.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен на заседании Контактной группы "Рамштайн" сообщил о передаче Украине 30 танков Leopard 1 и 15-и модернизированных танков советского производства Т-72EA, сообщают датские TV2 и Avisendanmark.

Отмечается, что в отличие от танков Leopard, танки Т-72 можно незамедлительно включить в состав техники Вооруженных сил Украины. По словам министра, для использования Leopard украинским военным нужна дополнительная подготовка, а с танками Т-72 этой проблемы нет.

Как сообщал "Телеграф", Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. В него войдут в первую очередь боеприпасы к артиллерии и минометам, а также ракеты. Кроме того, в нем будет зимняя экипировка, электрические генераторы и оборудование для разминирования.