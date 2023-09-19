"Снова снизу постучали": спикером Южно-Украинской АЭС стал экс-приспешник Медведчука

Чиновник пообещал применять весь "свой опыт" на новой работе

Южно-Украинская атомная электростанция получила нового пресс-секретаря. Выбор чиновника уже успел возмутить некоторых украинцев.

Так, по данным пресс-службы Южно-Украинского энергокомплекса, на должность начальника управления информации и общественных связей ЮАЭС назначен новый руководитель – Ярослав Маленченко. В своей новой роли он должен будет нести ответственность за обеспечение эффективной коммуникации между ЮАЭС и общественностью, продвижение положительного имиджа станции и повышение уровня доверия к атомной энергетике. Сам он пообещал применить "свой опыт и навыки в сфере коммуникаций в пользу Южно-Украинской атомной электростанции и оказать посильную поддержку ее руководству".

Впрочем, некоторые украинцы отнеслись к данному назначению весьма скептически. Например, украинская журналистка Илона Заець, которая напомнила, что Маленченко являлся координатором партии Украинский выбор в Николаеве. Лидером партии был подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук.

"Снова снизу постучали…", — пишет она.

Это было еще в 2013 году, но соответствующий статьи за этот период можно легко найти в интернете. Например, в одной из них, по случаю назначения Маленченко координатором, упоминается, что лидер партии Медведчук в это время во всю старается наладить "интеграцию судостроительных комплексов Украины и стран Таможенного союза" (рф, Беларуси и т.д).

Сам Маленченко, к слову, очень возмущался, когда в 2013 году в Николаеве на стенде к 9 мая рядом с георгиевской ленточкой якобы повесили фото американского солдата вместо советского. По этому поводу он раздул настоящий скандал, хотя в рекламном агентстве говорили, что никакого американца там и не было.

Еще в 2013 году Маленченко с медведчуковской партией встречали посла ЕС в Украине пикетом. Все они выступали против вступления Украины в ЕС, а сам мужчина говорил :"Европейский путь развития – это путь к уничтожению независимости Украины".

Напомним, ранее мы писали о том, что целая "пачка" приспешников Медведчука получила тюремные сроки.