Умеров подвел итоги "Рамштайна" и озвучил основные направления помощи

ВСУ по-прежнему настроены победить врага и отвоевать оккупированные территории, отметил министр обороны

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подвел итоги встречи "Рамштайн", которая состоялась сегодня, 19 сентября. По его словам, Украина четко сформулировала пять кластеров, на которые союзники должны обратить внимание в первую очередь.

Итогами министр обороны поделился на своей странице в Facebook. Он отметил, что партнеры Украины подтвердили свои обязательства по поддержке нашей страны.

На "Рамштайне" договорились о создании Capabilities Coalition (Коалиция способностей). Ее главная цель — это подготовка Сил обороны Украины будущего.

Кроме того, Минобороны определило пять важных аспектов в военной помощи, которые в первую очередь нуждаются во внимании союзников. Речь идет о:

противовоздушной обороне;

артиллерии;

авиации;

ВМС;

бронетехнике.

Министр обороны отметил, что еще раз обратился ко всем партнерам Украины с просьбой продолжать оказывать помощь ради победы над россией. Союзники, в свою очередь, заверили представителя Украины в непоколебимости свои намерений.

"Благодарен участникам за непреклонную поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев упорных боев остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", — резюмировал Рустем Умеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США на этой неделе могут огласить новый пакет военной помощи Украине. Однако пока неизвестно, что в него войдет и на какую сумму.