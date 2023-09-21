Оружия для Украины не будет? Заявление премьера Польши удивило поляков, разгорается скандал

Чиновники Министерства дипломатии пытаются объясниться с премьер-министром

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не согласовал с МИД страны озвученную им позицию насчет того, что Польша больше не даст Украине оружие, поскольку вооружается сама. На деле же в стране-союзнице продолжает работу логистический центр для поставок западного оружия Украине.

Таким образом, прежде чем это заявление прозвучало, оно не согласовывалось с дипломатическим ведомством. Дипломаты ждут инструкций от главы МИД Збигнева Рау, который сейчас находится в Штатах. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что представители ведомства говорили о том, что логистический центр поставок оружия в Украину продолжает работу в Польше. Вместе с тем они напомнили, что страна помогает Украине с самого начала полномасштабной войны, даже когда другие союзники еще и не приступали к обсуждению возможной помощи.

Журналисты предположили, что Матеуш Моравецкий своим высказыванием хотел подчеркнуть, что Польша уже передала Украине оружие, которое могла передать без рисков для своей собственной обороноспособности.

К слову, сейчас, по данным издания, в Польше производят для Украины первые боевые машины Rosomak и самоходные минометные установки Rak.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша хочет пойти навстречу Украине и заявила о готовности к переговорам по экспорту агропродукции и поиску общего решения, которое обезопасит фермеров, рынок страны и в то же время поможет Украине.