"Говорящие камни": скульптор, чьи работы оккупанты захватили вместе с Крымом, открыл персональную выставку в Киеве

Галерея Portal 11 представила первую персональную выставку скульптора Вячеслава Притулы "Говорящие камни". Телеграф попал на ее кулуарное открытие и... будто побывал в Крыму. Кстати, вход на выставку – бесплатный

Если вы соскучились по морю, солнцу и нашему Крыму — вам сюда: запутаться в сине-зеленых линиях цвета морской воды, полюбоваться фактурой теплого камня, вобравшей все оттенки прибрежного песка, а где-то — украшенного синими цветами по глазури. Здесь есть и тот же "Куриный бог" — каменная скульптура с круглым отверстием посередине, напоминающая, как мы в детстве искали камень с круглой дырочкой — на удачу.

Скульптура "Куриный бог"

Можно прийти, прикоснуться – тоже на удачу – к огромному разнометаллическому жуку, помечтать, вспомнить детство и увидеть что-то свое. Ведь абстрактное искусство дает нам шанс стать сотворцами — добавить свой смысл, свои ассоциации. Тем более это заманчиво, что вход на все выставки Portal 11, как и на эту, – бесплатный.

Вячеслав Притула давно известен в кругах ценителей искусства. Широкая же общественность должна была оценить его труд, посетив парк "Айвазовское" в Партените (Крым). На сегодняшний день его работы и имя знали бы миллионы людей, но россия захватила полуостров, и сейчас парк и работы мастера в плену — в собственности Управления делами президента россии. Вход на часть парка в 25 гектаров частично открытый (за деньги, конечно, и немалые), но часть открывают только для "особых гостей".

"Олицетворение всех жуков", как сказал об этой работе автор, улетит в частную коллекцию, он уже забронирован

Имя украинского скульптора, который украсил сад своими более чем 20 работами, словно стерли. Его нигде не упоминают, в отличие от имен оставшихся в Крыму.

"Я не знаю, что сейчас с парком и скульптурами, — говорит Вячеслав Притула. — Знаю, что одну скульптуру повредили, и мой коллега ездил ее реставрировать".

Работы этой выставки — абсолютно новая, экспериментальная история. Но "Телеграфу" все напоминало… Крым. Концепция — родом с 2006 года, когда скульптор впервые попал в "Айвазовское".

"Меня пригласили в огромный парк. Я разговаривал шепотом и ходил на цыпочках, чтобы не испугать сказку, волшебных птиц. А молчаливые, на первый взгляд, камни, наблюдали за мной и строили свой сад. Им хотелось говорить, и во мне они нашли своего слушателя. ", — говорит мастер.

Вячеслав Притула объясняет "Телеграфу" творческую задумку. Но для нас его работы звучали иначе

А еще Вчеслав рассказывает, как художники находят свое — нечто особенное, удивительное.

Где-то там, во Вселенной, есть двери, за которыми — всевозможные гениальные произведения, которые только можно представить. Пройти сквозь эту дверь можно только совершенно нагим, оставив позади все земное. Если ты искренен и честен, то эта дверь откроется, и ты сможешь забрать одну идею, один образ. А если будешь достойно вести себя и дальше, то, возможно, тебе позволят заглянуть в эту вселенскую сокровищницу идей еще раз.

Работы Вячеслава Притулы находятся во многих частных коллекциях. Поработать в "Айвазовске" его пригласил в свое время бизнесмен Сергей Тарута, предприятие которого арендовало эту территорию на 49 лет.

На кулуарное открытие выставки политик прибыл тихо, без пафоса, почти по-семейному — поддержать скульптора и посмотреть новые работы. И показать по видеосвязи супруге. Сразу подошел к бронзовому "Платану", пошутил, что его как металлурга тянет к металлу. Прикоснулся к шву, перечеркивавшему изогнутое в небо женское лицо.

"Иногда работа сама решает, какой она будет, — объяснял скульптор. — Этот шов появился сам — трещина, и все, металл вырвался. Я оставил, как есть".

Мастер рассказывает о скульптуре "Платан" Сергею Таруте

И здесь речь пошла о сильной сторону абстракции — каждый может вписать работу в свой эмоциональный или содержательный контекст.

"Для меня она больше связана с войной. Мы сегодня на ВСК обсуждали день памяти военнопленных. На нем присутствовали мамы погибших. Мы говорили об Оленевке. Там истории бесчеловечные были. Как инквизиция — снимали кожу, издевались. Потом перевели в специальный барак, огнеметами сожгли, люди горели живьем. Это для меня главная эмоция сегодняшнего дня, смотрю и больше об этом думаю", — ответил на вопрос "Телеграфа" об эмоциях от работы Сергей Тарута.

"Платан" Вячеслава Притулы. Он и о женской боли в этой войне в том числе — которая раскалывает нас пополам, жизнь на "до" и "после"

"Я больше на земле, а он летает в вышине где-то. Мы души разные, но где-то наши амплитуды совпадают. Слава удивительно талантлив, но свой талант он впервые выставляет на публику. У него была удивительная выставка на 28 гектарах, где можно было увидеть его монументальные работы, где прошли бы уже миллионы украинцев, которые узнали бы о его таланте.Думаю, таких работ мало в Украине сегодня по уровню монументальности. И там, в парке, поле деятельности для него было на ближайшие 15-20 лет, потому что мы поставили себе цель — сделать один из лучших парков в мире. Это почти музей, который должен очищать человека, давать ему духовные сигналы быть более творческим и быть добрее", — пояснил политик.

Все цвета, их сочетания, формы, фактура, глазурь – это эксперименты. Работы компактны — для больших помещений, конечно. На них можно посмотреть, можно сфотографировать, можно приобрести. Правда, людей, которые ценят искусство в воюющей в стране гораздо больше, чем тех, кто не только ценит, но и может приобрести.

Владельцы галереи Игорь и Наталья Глоба говорят, что осенью 2022 года возобновили работу Portal 11 "для себя", для души. Здесь уже выставлялось много известных и совершенно неизвестных авторов, в основном — художников.

Вячеслав Притула с галеристами Игорем и Натальей Глобой

"Решение принимаем эмоционально — нравится или нет, здесь не о математических просчетах речь", — говорит Игорь Глоба. Выставляли, например, авторов, которые просто "постучали в дверь" и чьи работы понравились.

С Вячеславом галерист познакомился, когда делал выставку его сына, тоже талантливого скульптора. В семье мастера четверо детей, и все — творческих профессий.

Чтобы эмоционально и эстетично прикоснуться к пока оккупированному Крыму и найти свои смыслы в выставке "Говорящие камни", достаточно до 29 октября в любой день, кроме понедельника и вторника, прийти на улицу Трехсвятительскую, 11, найти галерею и нажать на звонок.

"Мы хотим, чтобы люди видели такие невероятные работы, и мы понимаем, что война — не время откладывать что-нибудь на потом", — говорит галерист.

Поэтому именно он и подтолкнул мастера выставить работы в целом, не откладывая на после войны. А когда ВСУ уволят Крым, мы увидим и те же 28 гектаров, которые вдохновили скульптора, и его монументальные работы. И, может быть, тогда цена произведений из этой коллекции взлетит на небо. Чем не инвестиция?