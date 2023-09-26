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Разбомбить москву или бросить Украину одну? Профессор из США рассказал, что думают американцы

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
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Помощь США украинским военным Новость обновлена 26 сентября 2023, 12:46
Помощь США украинским военным. Фото Слово и дело

Мнение жителей США разделились на "за" и "против"

Среди жителей США есть как сторонники максимальной военной помощи Украине, так и те, кто категорически против участия в противостоянии с россией. У каждой из сторон есть свои аргументы.

О настроениях американцев рассказал профессор международного бизнеса Университета Северной Каролины в Гринсборо Василий Тарас. Подробности он озвучил в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По его словам, мнения американцев на счет выделения помощи нашей стране и передаче авиации и боеприпасов сильно разнятся. "Начиная с того, что не давать Украине помощь вообще, и заканчивая тем, что давать все и сразу, и бросить "ядреную" бомбу на россию. Я специально употребляю слово "ядреная", а не ядерное оружие, потому что речь идет не в прямом понимании об атомной бомбе, а о каком-то условном очень сильном ответе, например, военном переходе [российской границы] в районе Финляндии силами НАТО", — пояснил он.

Профессор подчеркнул, что довольно много американцев выступают за то, чтобы не давать помощь Украине вообще.

"Этого мнения придерживается довольно много американцев, и это мнение не ново. Оно очень логично и существовало еще во время Второй мировой, в которую США вступили только на третьем году войны, хотя их умолял и Черчилль, и весь мир вступить раньше. США игнорировали проблемы, начиная с Чечни, Приднестровья, Грузии, Украины 2014 года, Сирии, Африки. Логика здесь очень проста: во-первых, почему мы должны давать свои деньги?

Во-вторых, зачем нам вмешиваться в непопулярные войны? Мы вмешались в Иран, Ирак, Вьетнам, Корею в свое время и что нам это дало? Для чего это было? Тем более такой сильный аргумент, что россия имеет "ядреную" бомбу, и если туда слишком сильно лезть, то можно уничтожить мир. Этого мнения придерживаются многие американцы, искренне и наивно. И не потому, что они куплены кремлем, а потому, что определенная логика есть", — пояснил он.

По его словам, другой мейнстрим общественного мнения: давайте сбросим бомбу прямо на москву.

"То есть убьем, уничтожим, введем войска и т.д. Многие горячие головы так бы и сделали, но есть железный аргумент против: как долетает 3 из 10 "Шахедов" в Киев, так же долетят 3 из 10 "Искандеров". И тогда возникает очень важный вопрос: во-первых, могут погибнуть миллионы людей, а во-вторых, что делать? Стрелять в ответ и уничтожать мир или игнорировать или как? И риски уничтожить мир очень велики, чтобы в это играть.", — рассказывает Тарас.

Профессор считает, что, в конце концов, Западу не настолько припекает Украина, чтобы идти на такой большой риск.

Ранее сообщалось, что что американские СМИ написали о визите Зеленского в Вашингтон.

Больше о том, что наши союзники думают о противостоянии с россией, читайте в интервью с Виталием Тарасом "Западу не так припекает Украина, чтобы идти на большие риски" на сайте "Телеграф".

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