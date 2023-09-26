шойгу назвал дату, когда россия собирается закончить войну и "достичь целей"

В Минобороны россии заявили, что учатся на ошибках в войне с Украиной

В россии планируют продлить войну с Украиной еще на два года минимум. Власти страны составили себе "план деятельности" и посчитали, что не смогут победить Украину раньше 2025 года.

Об этом сообщают в Минобороны страны, опубликовав заявление министра обороны россии сергея шойгу на сегодняшней встрече с генералами. Он обсудил "боевую мощь" российской армии, а также рассказал, до какого года путин решил продлить так называемую "сво".

Как известно, взять Украину "за три дня" российским солдатам так и не удалось. Точных сроков окончания в россии не называют, но глава оборонного ведомства россии заявил, что план действий до оккупантов разработан до 2025 года. Раньше достичь целей "сво" оккупанты не надеются.

"Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставки современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции" (так в рф называют войну — ред.). Последовательная реализация мероприятий Плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", — сказал шойгу на коллегии Минобороны россии во вторник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сергей шойгу назвал новые цели россии в войне в Украине. В сети его заявление назвали абсурдным и высмеяли сами же россияне.