"Нельзя жить, как будто нет войны": Главный раввин Украины указал на важный момент

Украинцы не должны забывать, что в стране продолжается война и гибнут люди

Пока одни защищают Родину, рискуя собственной жизнь, другие устраивают шумные вечеринки и гуляния. Моральная граница у каждого своя, но люди должны задуматься о том, чем они могли бы помочь в такое сложное время.

Такое мнение "Телеграфу" высказал духовный лидер еврейской общины Украины, главным раввином синагоги им. Бродского в Киеве Моше Реувен Асман. По его словам, люди не должны забыть, что война продолжается.

"Когда мои помощники начинают ныть, что устали, я говорю — а как там солдаты на передовой, в грязи, на жаре, в холоде уже полтора года — не устали? Вот им — сложно. Я всем это говорю, потому что люди забывают. Меня раздражает, когда громкая музыка, гулянья. Да, город должен жить, но нельзя жить, как будто нет войны и как будто в эту секунду не гибнут люди, которые пошли тебя защищать", — сказал он.

Моше Реувен Асман подчеркнул, что многие говорят: гражданское население — это же не солдаты. Однако военные, которые сейчас на фронте, тоже совсем недавно были обычными гражданскими людьми. Однако они стали на защиту Родины.

По его мнению, когда в каком-то городе происходят шумные вечеринки и кто-то стоит в очереди на дискотеку — это ужасно. Моше Реувен Асман советует всем, у кого есть свободное время, подумать, что можно сделать полезного. К примеру, некоторые люди плетут сетки, делают носилки из ремней и так далее.

"Можно пойти поесть в ресторан или кафе. Моральная граница у каждого своя. Может, это солдаты с передовой в отпуске так уходят от депрессии — не хочется всех под одну гребенку, конечно", — подытожил он.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": "Сталин проиграл войну, ее выиграл народ": интервью с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доброволец Вооруженных сил рассказал, раздражает ли военных жизнь украинских граждан в тылу со всеми развлечениями и заботами.