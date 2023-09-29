Сыновья Данилова сбежали за границу от мобилизации? Он резко ответил хейтерам

У него — четверо детей и девять внуков

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что два его сына служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Так он ответил хейтерам, которые распространяли информацию о том, что сыновья Данилова призывного возраста якобы находятся за границей.

Об этом Данилов сказал в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Информацию о том, что его сыновья якобы отсиживаются за границей, пытаясь избежать мобилизации, активно раскручивала российская и пророссийская пропаганда.

"Откуда вы знаете, где мои дети? Когда выходит человек и начинает что-то там рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Парижа, Лондона, Майями", — рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что он он "точно знает, где его дети и чем занимаются". И это не Париж и не Майями — двое из его сыновей служат в рядах Сил обороны Украины.

"У одного Париж — это воинская часть, у второго — часть территориальной обороны под Киевом в поселке", — заявил Алексей Данилов.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава СНБО рассказал, что российские оккупанты во время нанесения очередных ударов по территории Украины поразили военный объект. Речь идет о месте сборки ракет.