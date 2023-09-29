"Так это было уже": украинцам объяснили, что не так с идеей "суперпрезидента" Зеленского

Эксперты оценили идею усиления власти президента во время войны

Резонансное заявление вице-спикера парламента Александра Корниенко о том, что в Украине сейчас тестируется модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, вызвала скепсис у экспертов. Некоторые из них откровенно не согласились с предложенными тезисами.

Так, в комментарии "Телеграфу" бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин напомнил, что в Украине при двух главах государства уже действовала модель президентской республики. При этом он подчеркнул, что все зависит не от формы правления, а от находящихся у власти людей.

"Чисто президентская жесткая республика у нас уже была при Кучме на основании Конституции 1996 года. И при Януковиче, потому что Янукович вернул Конституцию в редакции 1996 года. И Кучма, и Янукович назначали правительство. И что это дало? Все зависит не от формы правления, а от людей, выполняющих властные функции. И английская модель успешна, при их конституционной монархии. И шведская модель, и норвежская, и голландская", — резюмировал Шишкин.

Сам вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Телеграфу" отметил, что в вопросе изменения модели правления нужно находить оптимальное для страны решение. "Если мы ориентируемся на безопасность, построение сильной армии, нужно думать, выбирать", — подчеркнул он.

В свою очередь экс-замглавы ЦИК Андрей Магера в комментарии "Телеграфу" опроверг утверждение о необходимости усиления власти президента во время войны.

"Я не соглашаюсь с тезисом о том, что в президентской республике государство лучше управляется во время войны, чем в парламентской. Великобритания с парламентской моделью вошла во Вторую мировую войну и вышла с ней победителем. Израиль — это парламентская республика, успешно вышедшая из всех войн", — подчеркнул он.

Более подробно о том, почему во властных кругах начали тестировать тему увеличения полномочий президента, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Суперпрезидент Зеленский: почему "слуги" заговорили об изменении формы правления в Украине".