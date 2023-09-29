"Так це ж було вже": українцям пояснили, що не так з ідеєю "суперпрезидента" Зеленського

Експерти оцінили ідею посилення влади президента під час війни

Резонансна заява віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка про те, що в Україні зараз тестується модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, викликала скепсис в експертів. Деякі з них відверто не погодились з запропонованими тезами.

Так, у коментарі "Телеграфу" колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін нагадав, що в Україні за двох очільників держави вже діяла модель президентської республіки. При цьому він наголосив, що все залежить не від форми правління, а від людей, які знаходяться при владі.

"Чисто президентська жорстка республіка у нас вже була за Кучми на підставі Конституції 1996 року. І за Януковича, тому що Янукович повернув Конституцію в редакції 1996 року. І Кучма, і Янукович призначали уряд. І що це дало? Все залежить не від форми правління, а від людей, які виконують владні функції. І англійська модель успішна, при їхній конституційній монархії. І шведська модель, і норвезька, і голландська", — резюмував Шишкін.

Сам віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що у питанні зміни моделі правління потрібно знаходити оптимальне для країни рішення. "Якщо ми орієнтуємось на безпеку, побудову сильної армії, треба думати, обирати", — підкреслив він.

Своєю чергою ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера у коментарі "Телеграфу" заперечив твердження про необхідність посилення влади президента під час війни.

"Я не погоджуюся з тезою про те, що в президентській республіці держава краще керована під час війни, аніж в парламентській. Велика Британія з парламентською моделлю увійшла в Другу світову війну і вийшла з нею переможцем. Ізраїль — це парламентська республіка, яка успішно вийшла з усіх війн", — підкреслив він.

Докладніше про те, чому у владних колах почали тестувати тему збільшення повноважень президента, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Суперпрезидент Зеленський: чому "слуги" заговорили про зміну форми правління в Україні".