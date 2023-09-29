Двадцатая годовщина Тузлы. Тревожные звоночки, выдававшие в рф агрессора все это время
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Нарушения сделок, попытка захватить Тузлу, газовые и продуктовые войны выдавали в россиянах "хороших" соседей
29 сентября исполняется 20-я годовщина первой попытки россии оккупировать частицу территории Украины после обретения независимости — именно 29 сентября 2003 года россия попыталась аннексировать остров Тузла в Керченском проливе и Азовском море. Параллельно активно шла волна пропаганды и негатива, мол, украинцы зарабатывают "безумные деньги" на россиянах, когда российские платят порту в Керчи.
Это один из многих красных флажков страны-агрессорки, чего стоят аннексия Крыма, финансирование боевиков на Донбассе, многочисленные молочные, сырные, газовые, молочные, транзитные войны и антиукраинская пропаганда. "Телеграф" рассказывает о них подробнее:
Попытка украсть Тузлу
Еще перед началом самого строительства в россии появлялись тревожные колокольчики в виде пропаганды: за пять лет до этого выходит книга "Коса Тузла: перечисленная территория" некоего депутата законодательного собрания Краснодарского края и бывшего кагебиста Травникова, где Тузла упоминается в контексте национальных интересов россии. За год до инцидента Травников учреждает комитет по "возвращению" острова Коса Тузла россии, члены которого направили обращение путину с требованием взорвать там десант. Во время самой попытки захвата по российскому телевидению велась компания пропаганды, мол, Украина зарабатывает на россиянах и не хочет поделиться по-братски. Во время конфликта глава путинской администрации Александр Волошин угрожал ударить по Украине ядерной бомбой, а путин говорил о "превентивных ударах".
Без предупреждения 29 сентября россия начала подготовительные работы к сооружению насыпной дамбы, которая должна соединить Таманский полуостров с Тузлой. Ежесуточно сооружали около 150 м дамбы с бешеной скоростью. Одновременно в территориальные воды Украины, близ Керчи, входили боевые корабли Новороссийской военно-морской базы, а российские морские пехотинцы и десантники начали обучение с боевой стрельбой на Таманском полуострове. москва отказывалась признать Тузлу островом, настаивая на том, что это коса и что Украине была передана лишь континентальная часть Крыма. Решения также объясняли необходимостью предотвратить размывание Таманского полуострова.
Конфликт длился 25 дней, МИД направил россии ноту протеста, Верховная Рада обращалась в госдуму рф, принимала постановления "Об устранении угрозы территориальной целостности". рф это игнорировала.
Вместе с этим в Тузлу Украина взыскала дополнительные силы, разместив усиленный контингент пограничников, переоборудована пограничный пост и начала срочное сооружение пограничного залога. Тогдашний президент Леонид Кучма демонстративно проконтролировал строительство пограничного поста на Тузле и осмотрел в бинокль строительство российской дамбы. К месту конфликта привели корабли и катера украинских ВМС – военные были готовы открыть огонь.
23 октября утром Кучма на пресс-конференции в Керчи сообщил, что договорился с путиным об остановке строительства дамбы. Между границей и строителями оставалось 100 метров. россия признала Тузлу на украинском только в июле 2005-го.
Газовые войны
россия начала угрожать Украине отключением газа еще в 1993 году — через год после заключения первого газового соглашения. В Украине тогда бурлил кризис, когда предприятия не могли реализовать свою продукцию за деньги и прибегали к бартеру, платить за газ им было нечем. Украина в ответ поклялась перекрыть россии магистральные газопроводы. В ходе встречи украинского и российского президентов Леонида Кравчука и Бориса Ельцина Киев согласился на обмен части кораблей Черноморского флота на списание 800 миллионов долларов первого долга.
В марте 2005 года "Газпром" заявил, что с 2006 года Украина должна платить за газ "европейскую" цену – около 250 долларов за тысячу кубов. В ночь на 1 января 2006 года "Газпром" прекратил поставки топлива и обвинял "Нафтогаз" в краже топлива. Украинская сторона обвинения отвергала. Это назвали первой украино-российской газовой войной. 4 января удалось подписать договоренности, согласно которым заканчивался бартер в виде транзита в обмен на газ. Цена газа составила 95 долларов за тысячу кубов.
С 2006 года цена газа для Украины начала повышаться, в 2008 году она достигла 179,5 долларов. В 2008 году компания-посредник между Газпромом и Нафтогазом RosUkrEnergo имела долг перед российской стороной в сумме 2,4 миллиарда долларов. россия выставила ультиматум – погашение долга или неподписание договора на 2009 год. 1 января 2009-го "Газпром" прекратил поставки газа. "Нефтегаз" и "Газпром" подписали контракт на 2009-2019 годы, он обязал "Нефтегаз" покупать 52 миллиарда кубов газа (больше, чем нужно на самом деле) в год по цене 450 долларов за тысячу кубометров.
После всех этих перекрытий "Газпром" дискредитировал Украину, чтобы убедить Европу, что она ненадежный транзитер, навязывая идею построить газопроводы в обход. На российском телевидении была волна пропаганды, где Украину изображали воровкой газа россии. Несмотря на отсутствие правовых оснований, лозунг эксплуатировался вплоть до начала российско-украинской войны 2014 года. В 2009 году Европейская комиссия не нашла фактов несанкционированного отбора Украины из магистральных трубопроводов, соединяющих россию и страны Запада.
В 2010-м Виктор Янукович подписал пресловутые "Харьковские соглашения", согласно которым Киев получает 100-долларовую скидку на газ в обмен на то, что продлевает срок базирования Черноморского флота россии в Севастополе до 2042 года.
25 ноября 2015 года "Газпром" в последний раз перекрыл Украине газ. С этого времени Украина перестала покупать голубое топливо у ненадежного поставщика.
Молочные, мясные, творожные войны
В январе 2006 года россия без предварительных консультаций с украинской стороной и без предупреждений запретила импорт мяса из Украины, впоследствии добавив туда молочную продукцию. В то время на российский рынок приходилось около 60% украинского молочного экспорта. Понятно, какая сила удара была нанесена всему сельскому хозяйству. Это вошло в историю как мясомолочная и котлетная война.
Пока одни эксперты объясняли это санитарными требованиями, другие видят в этом конфликте политическую составляющую. Мол, россия пыталась нанести экономический ущерб за попытки своей политической независимости.
В первой половине 2012 года россия устроила сырную войнубыла использована в качестве инструмента экономического давления на Украину со стороны россии. Поводом стало заявление о низком качестве твердых сыров украинского производства. Обеспокоенность возникла из-за "бесконтрольного" использования в сырах растительных жиров. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" назвал претензии безосновательными. Среди причин сырной войны видели политическую и экономическую составляющие, в частности — вступление россии во Всемирную торговую организацию (ВТО).
В июне 2013 года россия вновь начала "сырную войну", когда в твердых сырах производства компаний "Гадячсыр" и "Прометей" якобы были обнаружены антибиотики. Эти шаги видели как давление на Украину в ее выборе между Таможенным союзом и подписанием соглашения об Ассоциации с ЕС, которое должно было состояться на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.
Шоколадная война
В 2013 году россия устроила запрет продаж продукции украинской кондитерской компании "Roshen" в качестве инструмента экономического и политического давления. Поводом стало заявление о низком качестве шоколада и конфет производства компании. В результате чего сокращен выпуск продукции четырех кондитерских фабрик — киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской. Качество продукции украинской корпорации решили проверить Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Молдова. Но единого фронта не получилось: абсолютно все потенциальные союзники москвы в Таможенном союзе объявили, что у них нет претензий к украинским сладостям.
Транзитная война
В 2016 году после подписания Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом россия ограничила движение грузовиков из Украины по своей территории. Поводом послужило то, что украинские активисты и участники АТО задерживали российские фуры. Украинское правительство тоже не заставило себя ждать с решением и полностью остановило транзитный проезд через свою территорию российских грузовиков. Это сильнее ударило по россии, ведь россия вынуждена использовать маршрут через страны Балтии паромом в Германию.
Ранее "Телеграф" объяснял, как появился Керченский мост и где он находится.