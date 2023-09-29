Двадцатая годовщина Тузлы. Тревожные звоночки, выдававшие в рф агрессора все это время

Нарушения сделок, попытка захватить Тузлу, газовые и продуктовые войны выдавали в россиянах "хороших" соседей

29 сентября исполняется 20-я годовщина первой попытки россии оккупировать частицу территории Украины после обретения независимости — именно 29 сентября 2003 года россия попыталась аннексировать остров Тузла в Керченском проливе и Азовском море. Параллельно активно шла волна пропаганды и негатива, мол, украинцы зарабатывают "безумные деньги" на россиянах, когда российские платят порту в Керчи.

Это один из многих красных флажков страны-агрессорки, чего стоят аннексия Крыма, финансирование боевиков на Донбассе, многочисленные молочные, сырные, газовые, молочные, транзитные войны и антиукраинская пропаганда. "Телеграф" рассказывает о них подробнее:

Попытка украсть Тузлу

Еще перед началом самого строительства в россии появлялись тревожные колокольчики в виде пропаганды: за пять лет до этого выходит книга "Коса Тузла: перечисленная территория" некоего депутата законодательного собрания Краснодарского края и бывшего кагебиста Травникова, где Тузла упоминается в контексте национальных интересов россии. За год до инцидента Травников учреждает комитет по "возвращению" острова Коса Тузла россии, члены которого направили обращение путину с требованием взорвать там десант. Во время самой попытки захвата по российскому телевидению велась компания пропаганды, мол, Украина зарабатывает на россиянах и не хочет поделиться по-братски. Во время конфликта глава путинской администрации Александр Волошин угрожал ударить по Украине ядерной бомбой, а путин говорил о "превентивных ударах".

Без предупреждения 29 сентября россия начала подготовительные работы к сооружению насыпной дамбы, которая должна соединить Таманский полуостров с Тузлой. Ежесуточно сооружали около 150 м дамбы с бешеной скоростью. Одновременно в территориальные воды Украины, близ Керчи, входили боевые корабли Новороссийской военно-морской базы, а российские морские пехотинцы и десантники начали обучение с боевой стрельбой на Таманском полуострове. москва отказывалась признать Тузлу островом, настаивая на том, что это коса и что Украине была передана лишь континентальная часть Крыма. Решения также объясняли необходимостью предотвратить размывание Таманского полуострова.

Конфликт длился 25 дней, МИД направил россии ноту протеста, Верховная Рада обращалась в госдуму рф, принимала постановления "Об устранении угрозы территориальной целостности". рф это игнорировала.

Кучма на новом пограничном посту осматривает строительство дамбы

Вместе с этим в Тузлу Украина взыскала дополнительные силы, разместив усиленный контингент пограничников, переоборудована пограничный пост и начала срочное сооружение пограничного залога. Тогдашний президент Леонид Кучма демонстративно проконтролировал строительство пограничного поста на Тузле и осмотрел в бинокль строительство российской дамбы. К месту конфликта привели корабли и катера украинских ВМС – военные были готовы открыть огонь.

Украинские пограничники готовятся защищать Тузлу

23 октября утром Кучма на пресс-конференции в Керчи сообщил, что договорился с путиным об остановке строительства дамбы. Между границей и строителями оставалось 100 метров. россия признала Тузлу на украинском только в июле 2005-го.

Газовые войны

россия начала угрожать Украине отключением газа еще в 1993 году — через год после заключения первого газового соглашения. В Украине тогда бурлил кризис, когда предприятия не могли реализовать свою продукцию за деньги и прибегали к бартеру, платить за газ им было нечем. Украина в ответ поклялась перекрыть россии магистральные газопроводы. В ходе встречи украинского и российского президентов Леонида Кравчука и Бориса Ельцина Киев согласился на обмен части кораблей Черноморского флота на списание 800 миллионов долларов первого долга.

В марте 2005 года "Газпром" заявил, что с 2006 года Украина должна платить за газ "европейскую" цену – около 250 долларов за тысячу кубов. В ночь на 1 января 2006 года "Газпром" прекратил поставки топлива и обвинял "Нафтогаз" в краже топлива. Украинская сторона обвинения отвергала. Это назвали первой украино-российской газовой войной. 4 января удалось подписать договоренности, согласно которым заканчивался бартер в виде транзита в обмен на газ. Цена газа составила 95 долларов за тысячу кубов.

С 2006 года цена газа для Украины начала повышаться, в 2008 году она достигла 179,5 долларов. В 2008 году компания-посредник между Газпромом и Нафтогазом RosUkrEnergo имела долг перед российской стороной в сумме 2,4 миллиарда долларов. россия выставила ультиматум – погашение долга или неподписание договора на 2009 год. 1 января 2009-го "Газпром" прекратил поставки газа. "Нефтегаз" и "Газпром" подписали контракт на 2009-2019 годы, он обязал "Нефтегаз" покупать 52 миллиарда кубов газа (больше, чем нужно на самом деле) в год по цене 450 долларов за тысячу кубометров.

россия распространяла миф "Украина ворует газ"

После всех этих перекрытий "Газпром" дискредитировал Украину, чтобы убедить Европу, что она ненадежный транзитер, навязывая идею построить газопроводы в обход. На российском телевидении была волна пропаганды, где Украину изображали воровкой газа россии. Несмотря на отсутствие правовых оснований, лозунг эксплуатировался вплоть до начала российско-украинской войны 2014 года. В 2009 году Европейская комиссия не нашла фактов несанкционированного отбора Украины из магистральных трубопроводов, соединяющих россию и страны Запада.

В 2010-м Виктор Янукович подписал пресловутые "Харьковские соглашения", согласно которым Киев получает 100-долларовую скидку на газ в обмен на то, что продлевает срок базирования Черноморского флота россии в Севастополе до 2042 года.

25 ноября 2015 года "Газпром" в последний раз перекрыл Украине газ. С этого времени Украина перестала покупать голубое топливо у ненадежного поставщика.

Молочные, мясные, творожные войны

В январе 2006 года россия без предварительных консультаций с украинской стороной и без предупреждений запретила импорт мяса из Украины, впоследствии добавив туда молочную продукцию. В то время на российский рынок приходилось около 60% украинского молочного экспорта. Понятно, какая сила удара была нанесена всему сельскому хозяйству. Это вошло в историю как мясомолочная и котлетная война.

Пока одни эксперты объясняли это санитарными требованиями, другие видят в этом конфликте политическую составляющую. Мол, россия пыталась нанести экономический ущерб за попытки своей политической независимости.

В первой половине 2012 года россия устроила сырную войнубыла использована в качестве инструмента экономического давления на Украину со стороны россии. Поводом стало заявление о низком качестве твердых сыров украинского производства. Обеспокоенность возникла из-за "бесконтрольного" использования в сырах растительных жиров. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" назвал претензии безосновательными. Среди причин сырной войны видели политическую и экономическую составляющие, в частности — вступление россии во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В июне 2013 года россия вновь начала "сырную войну", когда в твердых сырах производства компаний "Гадячсыр" и "Прометей" якобы были обнаружены антибиотики. Эти шаги видели как давление на Украину в ее выборе между Таможенным союзом и подписанием соглашения об Ассоциации с ЕС, которое должно было состояться на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Шоколадная война

В 2013 году россия устроила запрет продаж продукции украинской кондитерской компании "Roshen" в качестве инструмента экономического и политического давления. Поводом стало заявление о низком качестве шоколада и конфет производства компании. В результате чего сокращен выпуск продукции четырех кондитерских фабрик — киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской. Качество продукции украинской корпорации решили проверить Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Молдова. Но единого фронта не получилось: абсолютно все потенциальные союзники москвы в Таможенном союзе объявили, что у них нет претензий к украинским сладостям.

Транзитная война

В 2016 году после подписания Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом россия ограничила движение грузовиков из Украины по своей территории. Поводом послужило то, что украинские активисты и участники АТО задерживали российские фуры. Украинское правительство тоже не заставило себя ждать с решением и полностью остановило транзитный проезд через свою территорию российских грузовиков. Это сильнее ударило по россии, ведь россия вынуждена использовать маршрут через страны Балтии паромом в Германию.

Ранее "Телеграф" объяснял, как появился Керченский мост и где он находится.