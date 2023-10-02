Операция "Барыня": в ГУР рассказали, о чем просят выведенные в Украину солдаты рф

Спецоперация позволила сохранить жизнь украинских военных и сломать враждебные планы

Часть российских военных, выведенных в Украину в ходе операции "Барыня", выразили желание вернуться в РФ. Они надеются попасть домой в рамках обмена.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, российской стороне не будет сообщать, что эти солдаты сдались в плен добровольно.

Юсов отметил, что в отличие от операции с вертолетом Mи-8, где пилот сам вышел на представителей украинских спецслужб, во время операции "Барыня" ГУР вышло на лейтенанта Даниила Алферова через соцсети.

"И это не секрет. Мы отслеживаем базу кадровых военных и тех, кого принудительно мобилизуют. Собственно, выход на него состоялся из соцсети, и он был удачным", — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР также сообщил, что Алферов был противником войны против Украины, но был насильно вынужден подписать контракт. "Он не хотел быть военным преступником и осуждал действия правительства путина. Поэтому дальше началось взаимодействие с тщательными проверками", — заявил он.

При этом Юсов подчеркнул, что часть из 11 выведенных российских военных уже думают, чтобы вернуться в рф в рамках обмена. Он также отметил, что Украина не будет сообщать, что военные сдались в плен добровольно.

Также Юсов сообщил, что в рамках операции была получена очень ценная информация, которая позволила сохранить жизни украинских военных, а также раскрыть и сломать планы врага.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские военные взяли в плен российского майора. Украинцы разыграли целую комедию для российских оккупантов.