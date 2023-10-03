Комендантский час в Украине не отменят: названы две причины

Полиция не может привлекать к ответственности клубы и рестораны за нарушение комендантского часа

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал почему комендантский час в тыловых регионах страны до сих пор не отменен.

Чиновник назвал две причины, по которым украинцам ограничивают передвижение в ночное время. Подробности министр озвучил в интервью "Украинской правде".

Игорь Клименко пояснил в чем логика сохранения комендантского часа в тыловых регионах через полтора года после начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что ограничения не отменяют по двум причинам: поддержание дисциплины и профилактика преступности.

"Дисциплина должна быть в тыловых регионах. И профилактика преступности. В это время, например, четыре, пять или шесть часов — в каждой области есть свой комендантский час — мы четко знаем, что если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить" — пояснил глава МВД.

По словам чиновника, благодаря введению комендантского часа преступность в стране минимизирована.

Клименко также рассказал, что на данный момент у полиции нет правового механизма для привлечения к ответственности клубов и ресторанов, которые продолжают работать во время действия комендантского часа.

Напомним, что во время комендантского часа передвигаться по городу можно только по специальным пропускам. На законных основаниях их выдают работникам сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве с 1 сентября развлекательные заведения и рестораны работают на час дольше – до 23:00. Но, даже несмотря на ослабление ограничений, некоторые заведения питания продолжают работать ночью.