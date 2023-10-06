Утренний прилет в Харькове: российская ракета убила ребенка

По городу выпустили несколько ракет

В результате утреннего удара по Харькову 6 октября погиб ребенок. Его тело нашли под завалами разрушенного жилого дома.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он также выразил слова соболезнования родителям ребенка.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибшему ребенку было 10 лет.

"Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб. Предварительно пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок. На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы", — написал он.

Также об ударе по Харькову высказался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Харьков. Россия ударила ракетами по жилым домам. Под завалами нашли тело ребенка… Есть раненые. Это жестокая война. Это борьба за выживание нашей нации против безумного террориста, целью которого является геноцид.

Мы должны быть сильными и уничтожать врага. Активно наращивать мощности, вооружение, чтобы избивать его повсюду. Бороться. Это единственный выход для нас. Не мы избрали этот путь. Это нас хотят убить только за то, что мы – украинцы", — написал он.

Напомним, что оккупанты обстреляли Харьков ранним утром 6 октября. Всего известно о двух прилетах в центральной части города.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 октября Украину атаковали "шахедами".