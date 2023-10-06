Украина не должна ограничиваться Легионом "Свобода россии": нардеп объяснил, чем это грозит

Украине нельзя потерять поддержку других народов россии

Украина не должна ограничиваться Легионом "Свобода россии" и чеченским батальоном в борьбе против оккупантов. Другие национальности могут не в меньшей степени хотят распада россии и Украине важно не потерять их поддержку.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал публицист, кандидат исторических наук и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Он заявил, что разделяет мнение президента Лиги свободных наций, инязора (главного старейшины. — Ред.) угро-финского эрзянского народа Сыреса Боляена. И считает, что Легион "Свобода россии" может стать одним из инструментов борьбы против путинского режима, однако делать его главным и единственным — неправильно.

"Мне кажется неправильным, что это (Легион "Свобода россии" — ред.) становится главным инструментом нашей политики в деятельности легионов. У нас есть российский легион и чеченский батальон, но не проводится работа по созданию других национальных легионов или подразделений. Я уверен, что в национальном вопросе есть гораздо больший потенциал развития антироссийской борьбы, чем в вопросе "хороших русских", — отметил Владимир Вятрович.

Он добавил, что наивно полагать, что украинцам и проукраински настроенным россиянам удастся найти общий язык и изменить российско-украинские отношения. Полномасштабное вторжение должно было изменить украинцев и показать, что "хороших русских" нужно искать где угодно, но не в россии.

Если же Украина продолжит отдавать предпочтение Легиону "Свобода россии" и не будет учитывать интересы других национальностей, это грозит потерей их поддержки.

"Мы заинтересованы в переформатировании россии или, возможно, ее рефедерализации и т.д. Эти народы должны сами определять, как много свободы они хотят. А наша задача помогать им в этом, пользоваться тем, что наши интересы совпадают", — подчеркнул Владимир Вятрович.

Подробнее о распаде россии читайте в материале "Телеграфа": "ХХІ век не предполагает существования таких империй, как россия": интервью с нардепом Владимиром Вятровичем".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ГУР вывели в Украину 11 российских военных, которые добровольно сдались в плен. Большинство из них хотят вернуться в россию.