Без клише и навязчивости: бойцы ВСУ рассказали, как общаться с ветеранами войны с россией

Для построения крепкого и сплоченного послевоенного общества украинцам придется повысить уровень толерантности и тактичности

После 9 лет с начала гибридной агрессии россии на востоке Украины и почти 20 месяцев полномасштабной войны становится все очевиднее, что одной из главных задач общества после нашей победы будет не только сохранение независимости государства и его восстановление, но и формирование корректного отношения к тем, кто был травмирован (как физически, так и психологически) в ходе боевых действий. Нам придется учиться взаимодействовать с ветеранами войны таким образом, чтобы это не доставляло дискомфорта ни одной из сторон.

Команда Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов рассказала "Телеграфу", какие правила в общении с экс-военными следует соблюдать, чтобы не обидеть и не поставить их в неудобное положение. Своеобразное "пособие по этикету" военного времени было создано при участии ветеранов войны и действующих военных: координаторки социального отдела Женского ветеранского движения Юлии Кирилловой, бойца полка НГУ "Азов" Дмитрия Козацкого, подполковника ВСУ Виктора Легкодуха, председателя Совета ветеранов Украины Владимира Лагуты и других украинских героев.

Действующий военный – будущий ветеран

Говоря о "красных линиях", которые не следует пересекать в общении с действующими или экс-военными, следует отметить, что данные советы будут полезны как для рядовых граждан, которые неизбежно будут сталкиваться с ветеранами в бытовых условиях, так и для тех, кто будет взаимодействовать с героями войны в рамках своей профессиональной деятельности – журналистов, волонтеров, соцработников и других.

В гражданской жизни ветераны часто сами не позиционируют себя ветеранами, порой умалчивают свой статус, скрывают или не понимают того, что являются ветеранами. Зачастую это связано с тем, что за определением "ветеран" закрепился стереотипный образ воинов времен Второй мировой.

Впрочем, устоявшийся ранее образ ветерана о дедушке в орденах не соответствует действительности, ведь, как свидетельствует анонимный опрос Украинского ветеранского фонда (УВФ), проведенного в 2023 году, 39% военнослужащих подпадают под категорию молодежь (лица от 18 до 35 лет), а часть военнослужащих сейчас уже ветераны в силу того, что принимали участие в российско-украинской войне еще до полномасштабного вторжения 2022 года.

"Ветеранское сообщество — разнообразное, а каждая история уникальна. Эти люди могут быть как действующими военнослужащими, уже имеющими опыт участия в боевых действиях, так и гражданскими с демобилизованными боевым опытом. Их объединяет боевой опыт и то, что они являются гражданами Украины, которые заплатили больше, чем налоги", — говорит Дмитрий Казацкий с позывным "Орест".

Гражданским необходимо помнить, что военный сменил привычную жизнь на военную и этим уже взял ответственность за защиту страны. Не следует считать, что и после возвращения с фронта ветераны обязаны активно участвовать в восстановлении страны, наводя порядок на местах и во власти. Ответственность за послевоенное обновление общества и страны лежит на всех гражданах Украины.

Меньше стереотипов и "влезания в душу"

Журналистам и блоггерам, которые планируют работать с бывшими воинами, следует помнить, что у ветерана/военного нет пола. На фронте они в первую очередь профессионалы в своей работе.

Не надо спрашивать, почему женщина ушла в армию. Ведь это усиливает стереотип о женщинах в армии, мол война — не женское дело и только для избранных женщин, которые ничего не боятся, или очень сильны физически. Защита государства – обязанность всех граждан Украины.

Неуместны могут быть и вопросы о боевых подвигах, в том числе — приходилось ли убивать, сколько танков удалось подбить и тому подобное. Во-первых, такие вопросы могут триггеры и напомнить о травмах и переживаемом стрессе. Во-вторых, они также могут подпитывать стереотипы, что женщины-военнослужащие менее компетентны, чем мужчины, если уничтожают меньше целей.

"Не акцентировать на внешности — ногти, ресницы, волосы, макияж (как "инстаграм-стереотип" — красивая и сильная) или борода, усы, лысый ("как секси-воин", настоящий казак, викинг) и т.д. Не спрашивайте, где делала маникюр, ведь на фронте точно не до того, а то, что женщина после возвращения в тыл сделала прическу и маникюр, не означает, что она под обстрелами красит ногти. Эти вопросы достаточно интимны и травмирующие, поскольку это о личном", — отмечают в УВФ.

В общении с действующим военным или ветераном войны не стоит затрагивать тему детей, если ваш собеседник сам не проявляет такого желания. Женщины-военнослужащие, имеющие детей, часто испытывают чувство вины и тревоги, оставляя их дома. Они часто переживают страх за безопасность своих детей и скучают по ним, поэтому вопросы на эту тему могут намекнуть на то, что женщина-военнослужащая якобы не является хорошей матерью.

Меньше страданий и лишнего сострадания

Если вы планируете заниматься волонтерской деятельностью или организацией разноплановых мероприятий с участием военных/ветеранов или для их поддержки, не стоит преувеличивать с тиражированием страданий бойцов и продвигать образ "искалеченных" или "отверженных" ветеранов.

Финансовая поддержка ветеранов должна рассматриваться как инвестиция и финансовое поощрение развития как со стороны государства, так и в вопросах волонтерских сборов. Не откупная или "разовая выплата/сбор к празднику". От традиционной модели "ветераны = выплаты = дополнительное бремя для бюджета/общества" необходимо перейти к модели "ветераны = ресурс = возможности + инвестиции = развитие".

Учитывая молодой возраст ветеранов российско-украинской войны, существует большая вероятность того, что именно они будут наиболее активной частью общества и именно они будут творить будущее Украины в ближайшие два десятилетия.

"Должен кардинально измениться сам образ ветерана. Это больше не седая бабушка и дедушка с тростью и медалями, которому нужно место в автобусе или лекарства без очереди в аптеке. К сожалению, сейчас абсолютное большинство инициатив по поддержке ветеранов сосредоточено на теме боли. Активности, которые взяли из западных практик, сейчас тоже в основном педалируют боль.

Безусловно, необходима психологическая поддержка и адаптация ветеранов. Но это не то, на чем следует делать большой акцент и сосредотачиваться. Это лишь путь к излишней стигматизации и построению стереотипа "ветеран = боль". Это не нужно ни обществу, ни государству. И меньше всего – самим ветеранам. Бросаясь "с помощью", стоит остановиться и подумать, какие долговременные последствия может иметь такая помощь", — говорят в УВФ.

Ознакомиться с рекомендациями для профессиональных журналистов от Украинского ветеранского фонда Минветеранов можно по ссылке.