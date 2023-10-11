Британия обещает новый пакет помощи стоимостью более 100 млн евро: что в него войдет

Украина сможет частично защитить энергосистему в зимний период

Великобритания в ближайшее время предоставит новый масштабный пакет военной помощи Украине стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов (115 млн евро). О его выделении объявит глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс.

Власти страны также сообщат о подписании контракта по системам противовоздушной обороны, закупленных через Международный фонд для Украины. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

В новый пакет помощи нашей стране войдут средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры. Это оборудование поможет ВСУ разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборону для защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, Украине будет предоставлено более 70 миллионов фунтов стерлингов (более 81 млн евро), в частности в пакет войдет MSI-DS Terrahawk Paladin — платформа, которая может отслеживать и уничтожать беспилотники и защищать критическую инфраструктуру.

В заявлении правительства Британии сообщается, что оборудование из пакета ПВО и пакета поддержки мобильности поступит в ближайшие месяцы.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден ищет возможности продолжать военную помощь Украине несмотря на принятие временного бюджета без средств на эти цели. Планируется, что на следующей неделе его администрация объявит о новом пакете военной помощи на сумму около 200 млн долл.