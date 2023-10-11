Вступление Украины в НАТО: Столтенберг сделал громкое заявление

Это хороший сигнал для Украины

Абсолютно все участники Североатлантического альянса согласились с тем, что Украина станет членом этого Альянса. Подобное мнение они высказывают уже не впервые.

Такое заявление во вторник, 11 октября, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе. Там вскоре состоится очередное заседание контактной группы в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине.

Генсек подчеркнул, что чем крепче будет Украина на поле боя, тем сильнее затем будет ее позиция в ходе переговоров.

"История не должна повторяться. Именно поэтому все члены Альянса согласились на то, чтобы Украина стала членом НАТО", — сказал он.

Отметим, что сегодня в столице Бельгии, куда уже прибыл украинский президент Владимир Зеленский, состоится также заседание Совета Украина-НАТО. Вероятно, глава государства может принять в нем участие.

К слову, стоит напомнить, что в апреле 2023 года Столтенберг также говорил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Это было на сколько месяцев не саммита в Вильнюсе

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что кандидат в президенты США Рон Десантис прокомментировал тему вступления Украины в НАТО. По его мнению, это не очень хорошая затея в первую очередь для Штатов.