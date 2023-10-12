ГУР все же воюет в Судане: появилось новое видео операции против боевиков

По боевикам работали дроны и снайпера

Появилось еще одно подтверждение тому, что украинский спецназ мог проводить спецоперацию в Судане, о которой ранее заявляли американские СМИ. На новых видео, как утверждается, показаны различные моменты из этой кампании.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар. По его словам, его "источники в погонах" передали ему видео, "тем самым подтвердив информацию CNN: 20 сентября медиакомпания сообщила, что военная разведка Украина может стоять на серии ударов беспилотниками и операцией наземной в этой африканской стране".

Орест утверждает, что именно украинские спецназовцы противодействуют суданским "Силам быстрого реагирования", которые поддерживаются российской ЧВК "Вагнера".

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее по поводу слухов об операции в Судане в украинской разведке сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт. Представитель ГУР МО Андрей Юсов тогда сказал, что украинская разведка может лишь констатировать, что россия ослабляет свое влияние везде по миру.