"Уникальный исторический процесс": директор Лавры рассказал о будущем монахов

Остапенко уверен, что значительная часть монахов, священников — это украинцы, которым просто нужно время и определенное давление общества

Хотя официально УПЦ МП симпатизирует россии, на низовом уровне достаточно монахов, которые уважают украинские святыни и готовы дальше их защищать. И есть определенный процент тех, кто поддерживает Украину и готов помогать в ее борьбе с агрессором — рф.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал директор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко. Сейчас происходит уникальный исторический процесс: разорваны предыдущие отношения заповедника с монастырем и идет процесс создания нового формата.

"Церковь построена по армейскому принципу. Мы знаем, что у руководителей УПЦ МП есть официальная позиция, практически игнорирующая российскую агрессию. Они не могут откреститься от бесноватого Кирилла (главы РПЦ, патриарха Московского Кирилла. — Ред .), являющегося идеологом путина. Не могут отделиться от русской церкви, пытающейся захватить все, до чего может дотянуться в Украине", — описал ситуацию он.

В то же время, по его словам, есть немало монахов, уважающих украинские святыни. Есть и те, кто в душе находится на стороне Украины в нашей борьбе с российскими оккупантами.

"Но на низовом уровне, мне кажется, достаточно монахов, которые уважают украинские святыни и готовы дальше их защищать. Это уже неплохо. И есть определенный процент тех, кто точно поддерживает Украину и готов содействовать нашему воинству, нашему народу в обороне. Но они не получили от иерархов четкого сигнала или команды так поступать. В этом, по моему мнению, большая проблема. По сути они до сих пор остаются экзархатом русской церкви и не могут от этого отмежеваться", — пояснил директор.

Он добавил, что влияние на ситуацию оказала и агентура ФСБ. Но в то же время Остапенко уверен, что значительная часть монахов, священников — это украинцы, которым просто нужно время и определенное давление общества, которое донесло бы до них, что их иерархи ошибаются.

"Это жесткая иерархическая структура, и сейчас нам нужно искать механизмы и слова, чтобы напоминать и объяснять священникам УПЦ, украинцам по происхождению и, я надеюсь, по духу, что россия — страна-агрессор, и все, что от нее происходит, несет зло украинскому народу … Возвращаясь к предыдущему вопросу: я видел, какую помощь монахи оказывали военнослужащим, особенно раненым, которые обращались к святыням, мощам, пещерам. Все пытались им помочь, в том числе — часть монахов УПЦ", — отметил он.

Остапенко подчеркнул, что сейчас происходит уникальный исторический процесс: разорваны предыдущие отношения заповедника с монастырем. Идет процесс создания нового формата отношений между монахами, священниками, служащими православным святыням, и владельцем имущества, которым является государство в лице заповедника.

Он добавил, что заповедник – это не только святыни и духовность, это еще и большая территория. Своеобразный город в городе, которым нужно профессионально управлять.

"Сегодня в Лавре мы формируем новую ценностную систему: государство с уважением относится к православным таинствам и обрядам, но категорически не допускает связи служителей церкви со страной-агрессором. Мы выстроим этот механизм в ближайшее время, когда завершатся судебные истории и заработает недавно принятый пока в первом чтении закон. И поставим точку над этим "и".

Каждому монаху и священнику нужно принять решение: или ты служишь стране-агрессору и точно не имеешь никакого отношения к тем святыням и объектам, которые находятся под защитой государства, или ты являешься украинцем, носителем национальной православной культурной традиции Киево-Печерской лавры. Тогда ты продолжаешь свое служение, и у государства нет претензий к тебе. Мы надеемся, что они продолжат сотрудничество с заповедником и будут помогать хранить святыни Лавры и дальше", — резюмировал Максим Остапенко.

О реформировании и будущем заповедника, программе реабилитации военных и манипуляциях вокруг судьбы монахов в Лавре "Телеграф" поговорить с его директором Максимом Остапенко в первой части большого интервью: Лавра будет служить народу Украины, а не будет монастырем ФСБ

Напомним, Максим Остапенко с начала полномасштабного вторжения находился в рядах Вооруженных сил Украины, откуда был отозван на должность директора Киево-Печерской Лавры. Он смог, в отличие от многих, в первые дни войны спасти главные историко-культурные сокровища заповедника "Хортица", который возглавлял до вторжения.