У россии были свои агенты в Лавре? Новый глава святыни раскрыл интересные подробности (видео)

Прошлое руководство Киево-Печерской лавры не говорило о сотрудничестве с российскими спецслужбами

В Киево-Печерской лавре могли работать российские агенты на протяжении долгих лет. А в начале полномасштабного вторжения Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий видел на территории святыни подозрительных людей.

Об этом он рассказал в интервью "Схемам". По его предположениям, это были именно российские агенты.

Архимандрит Авраамий отметил, что в Лавру часто приходили люди, которые не были похожи на обычных прихожан. И хотя они общались с духовенством, но вели себя крайне странно. Он считает, что это и были представители российских спецслужб, но руководство Лавры об этом никогда и ничего не говорило.

"Были факты, конечно. Руководство Московского патриархата об этом умалчивает. Но во время полномасштабного вторжения на территории Лавры очень часто можно было увидеть людей, которые очень странно вели себя и на богослужениях, и на встречах", — сказал архимандрит.

По его словам, такие люди появлялись не только в период полномасштабной войны, но и до этого. Он не исключает того, что российская агентура всегда находилась в украинском духовном обществе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что одного из глав УПЦ МП приговорили к пяти годам тюрьмы. Он поддерживал россиян в их войне против Украины и не только.