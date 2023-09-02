У росії були свої агенти в Лаврі? Новий глава святині розкрив цікаві подробиці (відео)
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Колишнє керівництво Києво-Печерської лаври не говорило про співпрацю з російськими спецслужбами
У Києво-Печерській лаврі могли працювати російські агенти протягом довгих років. А на початку повномасштабного вторгнення Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій бачив на території святині підозрілих людей.
Про це він розповів в інтерв’ю "Схемам". На його думку, це були саме російські агенти.
Архімандрит Авраамій зазначив, що до Лаври часто приходили люди, які не були схожі на звичайних парафіян. І хоча вони спілкувалися з духовенством, але поводилися вкрай дивно. Він вважає, що це були представники російських спецслужб, але керівництво Лаври про це ніколи і нічого не говорило.
"Були факти, звісно. Керівництво Московського патріархату про це замовчує. Але під час повномасштабного вторгнення на території Лаври дуже часто можна було побачити людей, які дуже дивно поводилися і на богослужіннях, і на зустрічах", — сказав архімандрит.
За його словами, такі люди з’являлися не лише у період повномасштабної війни, а й раніше. Він не виключає того, що російська агентура завжди була в українському духовному суспільстві.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одного з голів УПЦ МП засудили до п’яти років ув’язнення. Він підтримував росіян у їхній війні проти України і не лише.