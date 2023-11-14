Гибель бойцов 128-й бригады на награждении: Умеров выступил с заявлением

Следствие по этому делу продолжается

В Министерстве обороны Украины закончили проверку по факту массовой гибели бойцов 128-й бригады. Трагедию воссоздали поминутно.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он подтвердил, что действительно бойцов собрали в одном месте для награждения. Более того, отметил министр, были проигнорированы все правила маскировки (рядом припарковали более десяти автомобилей). А также была проигнорирована воздушная тревога.

"В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушная тревога была объявлена по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было", — выяснила проверка.

В настоящий момент следствие по этому делу продолжается. В связи с трагедией Умеров поручил Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях, а также обратился ко всем коммандирам:

"Пренебрежение базовыми мерами безопасности недопустимо", — отметил он.

Напомним, что "Телеграф" писал о том, что россияне опубликовали видео удара по бойцам 128-й бригады, а на Закарпатье с 6 ноября был объявлен трехдневный траур из-за трагедии.