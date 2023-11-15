Есть "две армии": нардеп, воевавший на фронте, прокомментировал слухи о снятии топ-генералов

Об этом уже говорят и в окопах, и в кабинетах

Слухи об увольнении командующих ВСУ пока остаются слухами. Но если смотреть на ситуацию со стороны Офиса президента, то, в частности, Сергея Наева "есть за, что" увольнять.

Такое мнение высказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также военный и участник боевых действий во время АТО и полномасштабного вторжения Роман Костенко в интервью Radio NV. По его словам, существует сразу несколько причин для этого, однако детали военный не стал раскрывать по причине соблюдения информационной гигиены.

Также Костенко прокомментировал и слухи о том, что якобы между Офисом президента и главкомом есть какие-то вопросы и несогласованности. А также то, что в последнее время все больше информации распространяется о том, что в Украине "разные Вооруженные силы", "две отдельные армии".

"Я вам информацию из окопов говорю. Есть армия одного генерала, есть армия другого генерала. Конечно, это нельзя допускать. У нас должно быть… Армия чем сильнее? Своим единоначалиям. Один командир и исполнение приказов другими, ему подчиненными. Не может быть так, что есть главнокомандующий, а какая-либо группировка подчиняется больше непосредственно верховному главнокомандующему. Все управление должно идти через главнокомандующего. У нас иногда это ломается и этого допускать нельзя.

А больше всего не нужно, чтобы на войне, например, у верховного главнокомандующего были какие-нибудь любимчики или нелюбимые офицеры. Я думаю, что воевать на поле боя должны профессионалы и руководить ими. Есть главком Залужный, есть Генеральный штаб. Все остальные силы, роды, созданные группировки должны подчиняться.

Президент не военный профессионал. Верховный главнокомандующий никогда этим не занимался. Он до войны, до президентства занимался другими делами, не связанными с войной. Поэтому она должна заниматься международной деятельностью или просто контролировать, координировать вещи. А именно битвами должны заниматься профессиональные военные. Конечно, война — это уже вопрос народных депутатов, политиков, дипломатов, правительства. Здесь уже более широкое понятие", — сказал он и объяснил, что когда он говорит про "две армии", то имеет в виду армии Залужного и командующего Сухопутный войск Сырского "Да, есть такие шутки. Шутки есть в окопах и в кабинетах есть такие шутки. Конечно, это сильно не просматривается, но военные сами шутят об этом. И этого не должно быть".

Напомним, ранее мы писали о том, что Виктор Хоренко неожиданно был уволен указом президента с поста командующего ССО.