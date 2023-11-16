Бахмут – не главное: экс-замглавы Генштаба рассказал, где и когда ВСУ должны были перейти в оборону

Российским захватчикам очень нужен перерыв в боях, чтобы накопить силы

Украина не свернула операцию на юге вовремя, когда стало ясно, что достичь поставленных перед военными целей с имеющимися силами не получится. Поэтому резервы ВСУ истощились и сейчас их ждет позиционная война – что как раз очень нужно России.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. По его мнению, освобождение Бахмута в настоящее время для ВСУ не актуально.

"А наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях следовало сворачивать, максимум через два месяца с их начала. На тот момент было предельно ясно, что с имеющимися вооружениями мы не сможем достичь необходимых результатов, учитывая мощную оборону противника" – сказал он.

Также Романенко отметил, что российские террористы сейчас очень нуждаются в паузе в активных боевых действиях – они хотят накопить больше войск, усилить работу по легитимизации украинских территорий, которые успели ухватить, а затем будут пытаться поторговаться с Украиной и ее союзниками.

Более подробно об ошибках Украины и союзников, а также о перспективах нашей войны читайте в материале "Телеграфа" "Для многих это холодный душ": генерал дал анализ войны с россией".

Как сообщалось, в конце октября на Херсонском направлении военнослужащие ВСУ форсировали реку Днепр и продолжили наступление на левом берегу.

Также "Телеграф" писал, зачем россия наступает на Авдеевку, что сейчас там происходит и какие у этого перспективы.