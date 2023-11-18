Россияне запустили фейк о "перебежчике-пилоте из ВСУ": в ГУР ответили

Все пилоты АА ВСУ и ВС ВСУ находятся на своих местах

Российские пропагандисты активно распространяют дезинформационное сообщение о том, что действующий пилот Воздушных сил Вооруженных сил Украины якобы перешел на сторону оккупантов. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что это фейк.

Об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде". А впервые дезинформацию начал распространять российский блогер Алексей Воевода, террорист-пилот Ка-52.

Так, 18 ноября ряд российских пропагандистов со ссылкой на Воеводу начал писать, что якобы "действующий летчик ВСУ совершил перелет на российскую сторону". Сам Воевода заявлял, что якобы лично организовал перелет, а сбежал из Украины якобы не простой пилот, а командир авиационного звена. Правда, пропагандисты сами потом начали путаться в версиях – так, согласно одной из них, пилот скрылся, прихватив с собой истребитель Су-27.

Юсов, комментируя этот фейк, заявил, что это российская информационно психологическая специальная операция (ИПСО).

"Это запоздалая российская ИПСО в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в том числе офицеров, а также пилотов с техникой", – отметил он.

Другие источники подтвердили, что все действующие пилоты Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных сил находятся на своем месте и выполняют служебные обязанности.

Напомним, что в августе 2023 года российский вертолет Ми-8 был захвачен Украиной. Это случилось без сопротивления русского экипажа. По данным разведки, пилот добровольно прилетел в Полтавскую область и сдался.

Для справки. Проект "Хочу жить" разработан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Российские солдаты могут им воспользоваться, чтобы сдаться в плен сохранить свою жизнь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в проекте "Хочу жить" рассказали о том, кто из россиян чаще всего сдается в плен.