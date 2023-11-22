Птицы победы: почему Украина не использует мощные разработки собственного ВПК "Сапсан" и "Сокол"

После 21 месяца полномасштабной войны и 9 лет российской агрессии украинский военно-промышленный комплекс не в силах обеспечить армию необходимой номенклатурой.

В последние два года главной задачей украинской дипломатии остается заключение договоренностей со странами-партнерами о передаче нашей армии западного вооружения. От объема и регулярности этих поставок зависит интенсивность боевых действий и результативность наших военных на фронте. В то же время, военные эксперты уверены: у Украины есть как минимум две разработки отечественного ВПК, которые могли бы стать тем самым "китайским порохом", о котором говорил Валерий Залужный, и который мог бы изменить ход войны в нашу пользу.

О чем идет речь и почему Украина не спешит запускать производство действительно мощной отечественной номенклатуры, "Телеграф" спрашивал у чиновников и военных аналитиков.

Война технологий

Несмотря на то, что у россии есть количественное преимущество в мобилизационных резервах и объемах оружия, ВСУ удается сдерживать вражеское нашествие, а также шаг за шагом освобождать оккупированные территории. Объяснением этому служит наше преимущество в качестве номенклатуры, а также уровне подготовки и мотивированности украинских бойцов. Впрочем, затягивание войны из-за паритета сил угрожает Украине потерями личного состава, истощением государства и политическими рисками. Так, на фоне "усталости" от войны, некоторые из западных лидеров уже начали склонять нас к переговорам с агрессором.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на 21 месяце полномасштабных боевых действий среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций и встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны в Украине, прекращению огня и т.д.

Вывести войну из тупика нам поможет принципиально новый подход к ведению боевых действий, обеспеченный компиляцией новейших технологических средств. Рассчитывать в этом вопросе на поставки в Украину вооружения со стороны Запада не стоит, ведь эта номенклатура не всегда является лучшим решением в смысле качества и эффективности, к тому же предоставляется в крайне ограниченном количестве.

В то же время, по словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, Украина имеет по меньшей мере две разработки собственного ВПК, способных переломить ход войны.

"Вывести ситуацию из этого угла может дальнобойная техника и отсутствие предосторожностей относительно выбора целей для поражения. Западное вооружение имеет ограниченную дальность, а его использование возлагает на нас политические обязательства не переносить войну на территорию рф. Сумев дотянуться до российских аэропортов, военных баз и складов, мы бы существенно ослабили врага. Средства для этого у нас есть: ОТК "Сапсан" и БПЛА "Сокол-300" Обе позиции являются нашей собственной разработкой, поэтому их применение снимает с нас любые обязательства по выбору целей.. Более того, эта техника в разы мощнее западных аналогов, поставок которых мы ждем месяцами", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Характеристики оперативно-тактического комплекса "Сапсан" или "Гром-2" действительно впечатляют. Эта модель появилась еще в 2016 году в конструкторском бюро "Південне", а первые две единицы техники были представлены миру: одна отправилась в Саудовскую Аравию (страна выступила спонсором разработки), вторая осталась на территории Украины.

Сапсан оснащен четырьмя типами головок самонаведения: электронно-оптической, радиолокационной, инфракрасной и смешанной из первых двух вариантов, а его максимальная дальность с определенным типом снаряда составляет до 500 км. Данный ОТК способен наносить удары ракетой с боевой частью в 480 кг.

Ранее заместитель министра обороны Александр Миронюк отчитался, что проект готов на 80%, а его завершение имеет первоочередной приоритет.

"Первая батарея будет выполнена в следующем составе: по две пусковые установки и машины зарядки, а также две машины управления — уровня командира батареи и уровня командира дивизиона. Такое решение позволит провести все необходимые испытания, включающие не только стрельбы, но и организации связи. Мы пошли на такой шаг, который позволяет максимально сэкономить время испытания комплекса. Это позволит принять этот ОТРК на вооружение уже в обозримой перспективе, потому что "Сапсан" — это оружие, которое нужно войску уже сегодня", — сообщил чиновник Defense Express в 2021 году.

Впрочем, ни достаточное количество времени, ни острая необходимость армии в мощной технике так и не ускорили процесс массового запуска производства "Сапсанов". По крайней мере, публично.

Еще одним технологическим преимуществом ВСУ могли бы стать авиационные боевые дроны "Сокол-300" от КБ "Луч", имеющие дальность полета до 3300 км, развивающие скорость от 150 до 580 км/ч в зависимости от типа и вида нагрузки и могут нести до 300 кг груза.

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, по сравнению с украинским БПЛА, турецкие "Байрактары" больше смахивают на металлолом, ведь уступают нашей номенклатуре по всем позициям. Как и Сапсан, Соколы предоставили бы украинским военным возможность наносить удары по ряду стратегических объектов, расположенных в российских городах.

К сожалению, объединяет этих птиц и то, что "Соколы" также до сих пор не были запущены в серийное производство. По крайней мере, в публичном доступе информации об этом пока нет. Следует отметить, что высшее военно-политическое руководство страны в целом неохотно рассказывает о достижениях отечественного ВПК. По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, эта информация засекречена.

"В Украине достаточно интересных разработок, которые имеют преимущества над западными аналогами и, действительно, могут существенно повлиять на ход войны, но обнародовать точную информацию я не буду, потому что она отнесена к категории с ограниченным доступом", — отметил нардеп в комментарии " Телеграфу».

Идей и проектов достаточно, хромает организация и финансирование

Слова Валерия Залужного о необходимости изобретения "китайского пороха" для перелома хода боевых действий были трактованы не совсем верно, считает бывший инженер-конструктор КБ "Південне" Александр Кочетков. По словам эксперта, речь шла не столько об инновационных идеях, реализованных в металле, сколько о совокупности военных решений, которые стали бы неожиданными и сокрушительными для врага.

В первую очередь, это касается перевода государства на военные рельсы, что предусматривает мобилизацию на фронт действующих и бывших чиновников, перераспределение бюджета с военным приоритетом и, безусловно, запуск отечественного ВПК на полную мощность.

"Что же касается "Сапсана", он действительно давно находится в разработке и даже прошел определенные испытания. По своим характеристикам он не уступает российским ОТРК "Искандер", ведь разрабатывался как аналог этого комплекса и должен был стать еще более эффективным. Это удалось. Проблемы с началом серийного производства и последующей передачей на фронт заключаются в том, что перед этим его необходимо испытывать в условиях, приближенных к реальным. Даже в немецких "Панцирях-2000" время от времени что-то отказывает при эксплуатации в бою. Предусмотреть все нюансы и исправить их на бумаге, просто сидя в кабинете – невозможно", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Сложность заключается в том, что запуск производства на отечественных заводах в условиях полномасштабной войны слишком рискован, а перенос "станков" за границу делает невозможным проведение испытаний, ведь мало какая страна согласится на такие эксперименты на своей территории. Разрыв этих процессов во времени и пространстве делает процесс изготовления техники сложным, затратным и будет занимать неоправданно много времени, объясняет Александр Кочетков.

Другими словами, в сегодняшних реалиях причины задержки производства "Сапсанов" являются объективными и оправданными. Впрочем, вопрос о том, почему этим начали заниматься только сейчас, остается открытым, ведь война в Украине началась в 2014 году, а уже через два года проект ОТРК был представлен в целом и получил статус приоритетного. Чем занимались ответственные за его реализацию должностные лица следующие семь лет – загадка.

С "Соколом-300" история несколько иная, говорит эксперт. Он действительно лучше "Байрактара", но все проблемы решить не способен. Его скорость составляет 200 км/ч, что делает его уязвимым даже перед перехваленными советскими ЗРК С-300 и С-400, а вес заряда, который он способен переносить, не нанесет врагу критические потери.

"С 2014 года действительно можно было успеть сделать гораздо больше. К сожалению, этот вопрос решался по остаточному принципу. Нам нужно было значительно раньше работать над беспилотниками, которые при определенных условиях способны компенсировать отсутствие даже ядерного оружия. Такие варианты существуют. В КБ "Південне" есть утвержденный Минобороны проект прекрасной ЗРС "Кильчень" (аналог "Patriot"), которая способна уничтожать баллистические и аэродинамические цели, но под него нет финансирования.

Кроме того, нам необходимы ракеты с дальностью поражения до 6 тысяч километров. Именно с их разработки начиналось КБ "Южное" еще в 60-е годы. Если ее можно было сделать 50 лет назад, почему же не сделать в 2014-м? У нас нет проблем с идеями, есть проблемы с организацией, финансированием и переводом страны на военные рельсы», – говорит Александр Кочетков.

В то же время, по словам заместителя Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анны Гвоздяр, говорить о том, что ОПК в Украине не развивается – в корне не верно. Чиновница уверяет: мы имеем мощную базу, в виде осовременивающихся и развивающихся государственных заводов, на должности в которых назначаются новые руководители для дальнейшей модернизации.

Более того, в Украине есть и частные производители, разные — и те, кто уже вырастил свои мощности, и начинающие маленькие вдохновенные команды. Задача министерства – развивать всех украинских производителей, создавать условия для их работы. И это уже происходит.

"По состоянию на ноябрь 2023 года, в Украине стало в четыре раза больше производителей оружия. Как отмечал генеральный директор "Украинской оборонной промышленности" Герман Сметанин, за три квартала 2023-го Укроборонпром увеличил выпуск продукции на 62% по сравнению с прошлым годом. В частности, запустили серийное производство дальнобойных дронов-камикадзе вроде Шахедов. В настоящее время функционируют около 500 предприятий ОПК, из них 70 — государственные заводы. И около 300 тысяч человек работает в этой отрасли. Мы кратно наращиваем производство, речь идет о росте в десятки раз. И с каждым месяцем этот показатель растет", – говорит Анна Гвоздяр в комментарии "Телеграфу".

В то же время, по словам замминистра, какие бы объемы номенклатуры ни производились, их все равно будет недостаточно, ведь эта война требует огромное количество боеприпасов, оружия и техники — такой спрос не покрыть ни одному производителю в мире. Понимая это, украинская сторона вовлекает в сотрудничество зарубежных партнеров.

В частности, реформа Укроборонпрома, ставшего из концерна акционерным обществом, дала возможность создавать совместные предприятия. Первый успешный кейс – Rheinmetall. Также свои локальные офисы в Украине открыли такие гиганты как BAE Systems, Babcock, началось строительство гринфилд-заводов (Bayraktar), отмечает Анна Гвоздяр.

Супероружия не существует, но изготовление эффективной оперативно-тактической техники и главное мощного оружия сдерживания Украине всегда было по силам. Если бы последнее было в распоряжении ВСУ в феврале 2022 года, возможно, россия не рискнула бы начать полномасштабное вторжение. В противном случае, мы по крайней мере имели бы возможность с первого дня уничтожать ее противоракетную и противовоздушную оборону и наносить мощные удары по скоплению врага. Теперь для получения такой возможности мы вынуждены доказывать партнерам необходимость предоставления нам этого вооружения и проходить семь кругов бюрократического ада, теряя драгоценное время.