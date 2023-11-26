Может ли рф построить подводный тоннель в Крым? В ВСУ дали ответ

В ВСУ проверят информацию

В Военно-морских силах ВСУ прокомментировали новость о том, что рф с помощью Китая хочет построить подводный тоннель в Крыму. По данным наших военных, проект не выглядит жизнеспособным.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он утвреждает, что рф не сможет никак скрыть такое строительство, а чтобы это увидеть даже спутниковые снимки не нужны.

"Конечно, это невозможно скрыть подобные масштабные проекты. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому независимо от того, правдива ли ситуация, или планировалась. Скрыть это невозможно", — сказал он.

Плетенчук добавил, что строительство подобных проектов в развитых странах занимают несколько лет. Кроме того, важна стоимость сооружения такого тоннеля.

"Проверить эту информацию (о планах строительства тоннеля в Крым, — ред.), но сам проект не выглядит жизнеспособным", — подчеркнул он.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что россия планирует построить подводный тоннель, соединяющий территорию рф с оккупированным Крымом. Причиной стали удары ВСУ по Крымскому мосту. По данным WP, россияне обсуждают строительство тоннеля с китайскими бизнесменами, тесно связанными с правительством. При этом, инженеры и официальные лица США отмечают, что потенциальное строительство тоннеля столкнется с огромными препятствиями. Работы таких масштабов обойдутся в миллиарды долларов. Строить тоннель могут годами. К тому же никто прежде не строил такие объекты в зоне боевых действий.

Ранее "Телеграф" сообщил, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться и он обязательно будет разрушен. Однако этот момент наступит тогда, когда в этом будет необходимо.