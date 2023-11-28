"Мы не сдержали своих обещаний": президент Чехии назвал последствия нехватки оружия у ВСУ

Дисбаланс в поставках ослабляет ВСУ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад поставляет Украине недостаточно вооружения. Более того, он не выполняет свои обещания.

Об этом Павел заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его словам, в связи с недостаточностью вооружения, Украина не может продолжать операцию высокой интенсивности.

"К сожалению, наших поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности. Мы не сдержали своих обещаний по поставкам украинцам артиллерийских боеприпасов, тренировки для F-16 начались не так быстро, как должны были бы", – констатировал он.

Президент Чехии напомнил, что после поставок Storm Shadows из Британии и аналогичных ракет из Франции, Украина ожидала получить немецкие Taurus. Однако Берлин все еще не может решить, готов ли он передать Киеву такие ракеты.

"Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность не является хорошей основой для военного планирования", – резюмировал Павел.

Как сообщал "Телеграф", глава Чехии также призвал Запад не ослаблять поддержку Украины, иначе 2024 год может стать для россиян еще более благоприятным. "Нет у нас другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для успеха в восстановлении контроля над границей: что-то меньшее будет нашим общим провалом", — отметил он.