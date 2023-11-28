"Это монолог капитуляции": Кулеба сказал, хотят ли союзники усадить Украину за стол переговоров с рф

Со стороны россии не видно желания вести переговоры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность переговоров между рф и Украиной. По его словам, западные союзники не принуждают нашу страну идти на этот шаг.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем сегодня, 28 ноября. В то же время союзники не видят, что россия готова к переговорам.

"Я не чувствую никакого давления (насчет переговоров — ред.), нет", – сказал глава МИД.

В то же время в США отметили, что вести диалог с россией или нет — дело исключительно Украины. Но по мнению помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена, нет признаков того, что россия готова к реальным переговорам.

"Нам кажется, что путин говорит о том, чтобы подождать еще как минимум год или больше, прежде чем он задумается о прекращении этой войны, и было бы глупо вести дискуссию со стороны Украины – это не диалог. Это монолог капитуляции", – сказал О'Брайен.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что США и Германия якобы хотят подтолкнуть Украину к переговорам с россией. Для этого Украину планируют поставить в "стратегически выгодную переговорную позицию". В США ответили на скандальную статью и озвучили свою позицию на этот счет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что президент россии владимир путин заявил, что якобы никогда не отказывался от мирного диалога. Более того, он обвинил Украину в том, что это она вышла из переговорного процесса и запретила вести с ним диалог.