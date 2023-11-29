ВСУ нанесли удар во время совещания окупантов: погибли несколько "шишек" (фото)
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Среди погибших есть высокопоставленные чиновники
Силы обороны Украины продолжают атаковать оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В этот раз целью стало скопление россиян.
Как сообщает Центр национального сопротивления, во вторник, 28 ноября, был нанесен удар по зданию во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. Отмечается, что в это время там проходило совещание оккупантов.
Также сообщается, что эта операция стала возможной благодаря информации, предоставленной подпольем и неравнодушными местными жителями. По данным Центра национального сопротивления, в результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных должностных лицах.
Напомним, 13 октября 2023 года подразделение Движения сопротивления ССО провело удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям воинов был взорван железнодорожный путь.