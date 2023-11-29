ВСУ нанесли удар во время совещания окупантов: погибли несколько "шишек" (фото)

Среди погибших есть высокопоставленные чиновники

Силы обороны Украины продолжают атаковать оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В этот раз целью стало скопление россиян.

Как сообщает Центр национального сопротивления, во вторник, 28 ноября, был нанесен удар по зданию во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области. Отмечается, что в это время там проходило совещание оккупантов.

Также сообщается, что эта операция стала возможной благодаря информации, предоставленной подпольем и неравнодушными местными жителями. По данным Центра национального сопротивления, в результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных должностных лицах.

Село Юбилейное на карте

Напомним, 13 октября 2023 года подразделение Движения сопротивления ССО провело удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе. Благодаря диверсионным действиям воинов был взорван железнодорожный путь.