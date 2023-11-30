Не Авдеевка и не Бахмут: военный эксперт назвал самое опасное направление атак врага

путин признал свое поражение на Донбассе, говорит Дмитрий Снегирев

Украина входит в очередную зиму войны под тревожные сообщения с фронтов, где россияне усилили атаки на востоке, в том числе пытаясь захватить Авдеевку, а также из москвы, где владимир путин подписал бюджет с рекордными военными расходами. Тем самым дав понять, что готов воевать едва ли не вечно.

Как могут развиваться события на фронтах зимой? Своим прогнозом с "Телеграфом" поделился политолог, военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Основная задача оккупантов – полный захват территории Донецкой области (и малой части Луганской, которую мы еще обороняем). Неслучайна резкая активизация на так называемом Донецком направлении. Сюда входят Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Угледарское, Авдеевское направления. И даже Купянское, хотя это и Харьковская область", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что очередная волна мощного наступление россиян практически по всей восточной линии фронта началась вскоре после октябрьского визита путина в Ростов-на-Дону, где он в штабе округа встречался с руководством так называемого "СВО".

"После подписания осенью 2022 года указа о включении в состав рф Запорожской, Херсонской областей Украины, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР" (в рамках админграниц Донецкой и Луганской областей), путин теперь не имеет обратного хода. Но если с ситуацией на юге для россиян всё сложно, то на востоке у них куда больше возможностей. Потому сейчас туда брошено так много сил и средств", – отмечает Дмитрий Снегирев.

По мнению эксперта, самим фактом недавнего прибытия в Ростов-на-Дону путин признал свое поражение. И политическое, и военное.

"Ведь более чем за год российские оккупанты не смогли выполнить даже первый этап задач, поставленных кремлем: захват всей Донецкой области. На данный момент ВСУ контролируют там порядка 55%. Именно поэтому зимняя кампания агрессора будет направлена на попытки продавить украинскую оборону в данном регионе. По всем направлениям", – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Авдеевка тут – не главное, уверяет он. И называет ошибочным, что представители американского Института изучения войны так много внимание уделяют именно этому направлению.

"На самом деле наступление идет по всей восточной линии фронта. Причем ключевым является Купянско-Лиманское направление, где сосредоточено порядка 120 тысяч личного состава россиян, около 1300 единиц бронетехники. Для понимания: на Авдеевском направлении у врага порядка 50 тысяч человек, на Бахмутском – около 60 тысяч", – рассказывает эксперт.

По его словам, на Запорожском направлении, равно как на Херсонском, тактическую инициативу сохраняют ВСУ. Россияне попытаются купировать там успехи наших военных, не дать возможности перевести тактическую инициативу в стратегическую, а именно – полную деоккупацию этих областей.

"Задача ВСУ – удержать и расширить плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Продолжить давление в Запорожской области – в районе Токмака. И удержать линию обороны на Донецком направлении. Попытаться не дать противнику замкнуть кольцо оперативного окружения вокруг Авдеевки, удержать Марьинку, не дать противнику прорваться на Купянском направлении – с выходом на Изюм", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Он напоминает, что Купянск и Изюм – это Харьковщина. Но противник рассматривает их как возможность захватить Донецкую область.

"В планах россиян – создание Изюмской ударной группировки, которая будет нависать на флангах украинских войск в Донецкой области. Создавать угрозу атак на Славянск и Краматорск. Оккупанты пытаются воссоздать ситуацию 2022 года, когда именно их Изюмская группировка была наиболее многочисленной и боеспособной. А главной ее задачей являлся удар по основным пунктам украинской обороны в Донецкой области (Славянск, Краматорск). Попытка создания широкого кольца окружения. Вот почему именно это направление – стратегическое. И вовсе не на Харьков вновь хотят идти россияне, а на Донетчину", – констатирует эксперт.