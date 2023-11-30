Металлолом на миллиарды: стало известно, сколько Украина может заработать на подбитой российской технике

Запасы лома хранятся на многочисленных складах

Украинские военные продолжают ежедневно уничтожать военную технику оккупантов. За почти два года полномасштабной войны Украина превратила в металлолом около 15 тысяч единиц российской бронированной техники.

Как пишет Forbes, в Украинской ассоциации вторичных металлов подсчитали, что с 24 февраля 2022 года в Украине образовалось более 1 млн тонн потенциальных запасов металлолома от уничтоженной российской техники.

Также отмечается, что металлолом является самой большой частью избыточного имущества Минобороны. Как сообщил начальник Управления отчуждения и утилизации МО Олег Коваль, только на учете управления скопилось более 12 000 т металлолома черных металлов.

По его словам, более 541 т из них – лом с содержанием драгоценных металлов. Из-за войны объемы лома выросли в 17 раз – к концу 2024 года только на учете управления может оказаться 200 000 т лома. Также металлолом хранится на складах Государственной пограничной службы, Национальной полиции, СБУ.

Коваль отмечает, что Минобороны может реализовывать накопленный на своих складах лом из черных металлов только с привлечением уполномоченных государственных предприятий из утвержденного перечня правительства. В настоящее время управление сотрудничает всего с тремя госкомпаниями: "Укроборонсервис", "Укрспецторг" и "Черкасский автомобильный ремонтный завод".

Он также отметил, что из-за специфической процедуры реализации на протяжении последних лет лом на складах министерства только накапливался. "Никто не хотел браться за его передачу потому, что видели в этом риски недополучения средств с соответствующими юридическими последствиями", – пояснил он.

Издание напоминает, что в 2021 году Верховная Рада, чтобы защитить внутренний рынок, увеличила экспортную пошлину за металлолом до 180 евро за тонну. Компании, экспортирующие металлолом в ЕС, должны получить сертификат EUR.1, подтверждающий украинское происхождение сырья. Он позволяет уменьшить уплату экспортных пошлин со 180 евро до 3 евро за тонну. Доказать "украинское происхождение" металлолома из уничтоженной российской техники – почти невозможно, к тому же для Минобороны существует прямой запрет на его экспорт.

По словам главы экспертно-научного совета "УАВтормета" Александра Шейко, если правительство не позволит продавать остатки военного лома на экспорт — можно попытаться наладить переработку в Украине. По подсчетам "УАВтормета", это позволит заработать на реализации военного лома около 7 млрд грн и создать в Украине около 2000-2500 новых рабочих мест.

Напомним, заданными СМИ, российская армия при попытке массированного штурма Авдеевки на Донетчине понесла значительные потери как техники, так и солдат. Противник отправил в атаку колонны из более чем 100 единиц техники: танки, БТР, БМП, грузовики.