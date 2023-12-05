Первые после США: азиатская страна предоставила Украине больше снарядов, чем весь ЕС

В этой стране хранятся сотни тысяч боеприпасов калибра 155-мм

Западные союзники поставляют Украине артиллерийские снаряды калибра 155-мм. В то же время крупнейшим их поставщиком в нашу страну стала Южная Корея.

Об этом пишет Washington Post. Отмечается, что с началом широкомасштабного вторжения россии проблемой стали поставки 155-мм снарядов, которые позволили бы Украине конкурировать с огромным артиллерийским арсеналом рф.

По данным издания, в Пентагоне подсчитали, что Киеву нужно 90 тысяч и более снарядов в месяц. В то время как производство в США росло, оно едва превышало одну десятую этого количества.

"Это была просто математика. В какой-то момент мы просто не сможем их предоставить", — сказал WP бывший высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан изложил варианты. Южная Корея имела множество боеприпасов, предоставленных США, но ее законы запрещали посылать оружие в зоны боевых действий. Пентагон подсчитал, что около 330 тысяч 155-мм снарядов можно было бы перебросить по воздуху и морю в течение 41 дня, если бы Сеул удалось убедить.

По данным издания, высокопоставленные должностные лица администрации президента США провели переговоры с коллегами в Сеуле. В результате этого снаряды из Южной Кореи начали поступать в Украину в начале 2023 года, что "в конце концов сделало Южную Корею крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины, чем все европейские страны вместе взятые".

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейский Союз не выполнит обязательство поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Он также подверг сомнению предположение, что это когда-то было вообще реальным.

Отметим, что таким образом Писториус подтвердил слова главы МИД Украины Кулебы о снарядах, а также о том, что у ЕС проблемы с промышленностью.