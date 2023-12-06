"Впервые за 191 год звучит украинская молитва": в известном храме прошла служба ПЦУ (фото и видео)

В День ВСУ в соборе молились за украинских воинов

В Николаевском соборе в городе Кременец Тернопольской области состоялась служба Православной церкви Украины. В этот же день в 1832 году храм был передан Российской православной церкви. В День Святого Николая, спустя 191 год в соборе прозвучала молитва на украинском языке.

"Именно сегодня, 6 декабря 1832 года Николаевский собор был аннексирован московитами, и именно сегодня 6 декабря 2023 проходит первое украинское богослужение к празднику святого Николая и звучит молитва за украинских воинов в День ВСУ", — написал в Facebook исполняющий обязанности директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин.

Николаевский собор в Кременце относится к Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику, ему принадлежит и Почаевская лавра. 12 февраля 2023 года истек срок действия договора о безвозмездном пользовании УПЦ МП помещением Николаевского собора. 5 декабря Верховный суд оставил в силе решение, что УПЦ МП должна передать собор в пользование Кременецко-Почаевского заповедника.

Для справки: Николаевский собор (Францисканский монастырь) в Кременце был основан в 1606 году луцким католическим епископом Марцином Шишковским. В 1832 году после подавления польского восстания по указу российских имперских властей Францисканский монастырь закрыли. Его территорию и сооружения получила РПЦ и костел переосвятили в Николаевский православный собор.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины пришла в Почаевскую лавру с обысками. Они проводились в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти. Еще одна причина — распространение представителями Лавры российской идеологии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале двухтысячных правительство Виктора Януковича сделало УПЦ МП щедрый подарок в виде бесплатной аренды Почаевской Успенской лавры на 50 лет. Договор был заключен до 2052 года. За годы хозяйничания этой конфессии барочный комплекс был обезображен огромным храмом-новостроем.