"Вперше за 191 рік звучить українська молитва": у відомому храмі пройшла служба ПЦУ (фото та відео)

У День ЗСУ у соборі молилися за українських воїнів

У Миколаївському соборі у місті Кременець на Тернопільщині 6 грудня відбулася служба Православної церкви України. Цього ж дня у 1832 році храм було передано Російській православній церкві. У День Святого Миколая через 191 рік у соборі прозвучала молитва українською мовою.

"Саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами і саме сьогодні 6 грудня 2023 року відбувається перше українське богослужіння до свята св. Миколая та лунає молитва за українських воїнів у День Збройних сил України", — написав у Facebook виконуючий обов’язки директора Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

Миколаївський собор у Кременці належить до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, якому належить і Почаївська лавра. 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору. 5 грудня Верховний суд залишив чинним рішення, що УПЦ МП має передати собор у користування Кременецько-Почаївському заповіднику.

Для довідки: Миколаївський собор (Францисканський монастир) у Кременці було засновано 1606 року луцьким католицьким єпископом Марцином Шишковським. В 1832 році після придушення польського повстання за указом російської імперської влади Францисканський монастир закрили. Його територію та споруди отримала РПЦ та костел переосвятили на Миколаївський православний собор.

Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України прийшла до Почаївської лаври з обшуками. Вони проводилися в рамках кримінального провадження за причетністю керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Ще одна причина – поширення представниками Лаври російської ідеології.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку двохтисячних уряд Віктора Януковича зробив УПЦ МП щедрий подарунок у вигляді безкоштовної оренди Почаївської Успенської лаври на 50 років. Договір було укладено до 2052 року. За роки господарювання цієї конфесії бароковий комплекс був спотворений величезним храмом-новобудом.