Материалы по Дыхне сфальсифицированы? В деле экс-гендиректора "Борисполя" новый поворот, но госслужбы не реагируют

Фонд госимущества никак не реагирует

Эпопея с делом бывшего гендиректора "Борисполя" Евгения Дыхне, которого приговорила коллегия судей Высшего антикоррупционного суда к 5 годам лишения свободы за якобы злоупотребление служебным положением, продолжается. Факты о "Гильдии оценщиков Украины", проводившей экспертизу по заказу НАБУ, могут говорить о возможной фальсификации. Но Фонд госимущества на это никак не реагирует.

О этом рассказал украинский журналист Василий Крутчак. Дело в том, что, как утверждает журналист, глава частной компании "Гильдия оценщиков Украины", к услугам которой в рамках уголовного дела прибег старший детектив НАБУ Станислав Браверман, якобы может "нарисовать" для бюро любое заключение.

Свои слова он подкрепил записью разговора со Степаном Максимовым (он и является руководителем "Гильдии оценщиков Украины"). Так вот, во время него журналист притворился детективом НАБУ, которому необходимы "выгодные" для следствия результаты экспертизы. В итоге, человек с голосом, похожим на голос Максимова, без проблем согласился сделать это.

Таким образом Крутчак пришел к выводу, что и экспертиза по делу Дыхне, которую проводила "Гильдия оценщиков" может быть сфальсифицирована. А, если это так, то получается, что НАБУ сфальсифицировало материалы уголовного дела в пользу защиты.

"Руководство НАБУ и судьи Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в курсе, что уголовное производство в отношении бывшего руководителя аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне, сфальсифицировано старшим детективом НАБУ Станиславом Браверманом из-за письменной оценки частного оценщика Степана Максимова. Несмотря на очевидный факт фальсификации, родственникам Дыхне от представителей руководства НАБУ было сказано прямым текстом: "Нам плевать на фальсификации. Мы все равно посадим Дыхне", — говорит журналист.

В это же время адвокат Дыхне Ольга Веретельник уже четыре раза подает жалобу на оценщика Максимова в Фонд госимущества. Однако все четыре раза получает формальный отказ.

И дело еще вот в чем:

"Оценщик Степан Максимов по заказу НАБУ подготовил два отчета по оценке права аренды в аэропорту "Борисполь". У них одинаковые реквизиты и дата. Результат тоже одинаков, хотя содержание разное. При этом НАБУ по договору заказало один)

Сторона защиты заказала рецензии обоих отчетов. Выводы: один отчет составлен с нарушениями, другой – с грубыми нарушениями. Я с этими рецензиями согласна, поэтому подала жалобы на оценщика по обеим версиям.

Но какая-то из версий отчета (не знаю какая, потому что Фонд скрывает эту информацию, может какая-то третья), рецензировалась сотрудницей Фонда Татьяной Любименко и получила положительное заключение.

Татьяна Любименко работает в Департаменте оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности ФГИУ. Директором Департамента Светлана Булгакова. Она же подписывает ответы с отказами рассматривать мои жалобы.

На этот раз мне написали, что я не объяснила, какая из двух версий отчета привлечена к судебному делу как доказательство (хотя именно это я написала: ему заказали один Отчет — он выполнил два, и оба есть в материалах дела. Какой финальный мне не известно (НАБУ все убеждает в ответах разным защитникам, что отчет один.) Однако на 100% известно, что обе версии использовались для обоснования выводов суда тем или иным способом. Заверенные копии отчетов по материалам Высшего антикоррупционного суда я и предоставила в Фонд (с печатью суда).

Обе версии есть в материалах судебного дела. Одна как оригинал, другая – копия, использованная для подготовки отчета Государственной аудиторской службы Украины и имеющаяся в приложениях к нему", — рассказывает Веретильник.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 1 марта 2023 года приговорил бывшего гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне до 5 лет лишения свободы.

Евгений Дыхне возглавил аэропорт "Борисполь" в 2014 году, а с 2017 работал первым заместителем гендиректора. Осенью 2020 года НАБУ объявило подозрение Дыхне и начальнику службы арендных отношений аэропорта. Их обвинили в злоупотреблении служебным положением, что, по версии следствия, нанесло государству ущерб на сумму 16,5 млн грн.